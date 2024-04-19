Країни G7 перенесли розгляд питання передачі Україні російських активів

Зустріч міністрів закордонних справ країн G7. Фото: Gregorio Borgia/Pool via REUTERS

Міністри закордонних справ країн G7 схвалили декларацію за підсумками зустрічі в Італії. Вони перенесли питання передачі Україні російських активів до червня.

Про це йдеться в заяві міністрів G7, яку опублікували в п'ятницю, 19 квітня.

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Очільники МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, США та голова дипломатії ЄС рішуче засудили війну Росії проти України.

"Ми підтверджуємо нашу непохитну рішучість підтримувати демократичну Україну, оскільки вона захищає свою свободу, суверенітет, незалежність та територіальну цілісність у межах своїх міжнародно визнаних кордонів", — йдеться у заяві.

Міністри підтвердили свою визначеність посилити можливості протиповітряної оборони України з метою захисту життя і критично важливої інфраструктури. Вони також заявили про готовність співпрацювати з партнерами у цьому напрямку. У контексті цих зусиль, особлива увага приділяється Ініціативі негайних дій щодо протиповітряної оборони (IAAD), запропонованій Німеччиною.

Вони наголосили, що Росія має заплатити за збитки та руйнування, які вона завдає, та засудили нещодавні удари Росії по енергетичній інфраструктурі України.

"Ми продовжимо вивчати всі можливі шляхи надання допомоги Україні в отриманні компенсації від Росії відповідно до наших відповідних правових систем та міжнародного права. На прохання лідерів ми продовжимо нашу роботу і дамо рекомендації напередодні саміту в Апулії про всі можливі напрямки та можливі варіанти використання знерухомлених російських суверенних активів для підтримки України, відповідно до наших відповідних правових систем та міжнародного права", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що країни G7 планують використати близько 300 мільярдів доларів заморожених активів Росії як заставу для надання позики Україні. За його словами, розглядаються різні варіанти, тривають дискусії.

Також прем'єр-міністр Ірландії Саймон Харріс заявив перед початком спецзасідання Європейської ради, що Ірландія підтримує задум щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. За його словами, це питання буде одним із головних на зустрічі в Брюсселі.