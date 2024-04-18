Коррупционная схема на Черновицкой таможне — суд избрал меру пресечения еще трем участникам

Вручение подозрения участнику схемы. Фото: НАБУ/САП

Правоохранители разоблачили коррупционную схему в Черновцах, в которую входили местные предприниматели и должностные лица таможни. Следователи судьи Высшего антикоррупционного суда в четверг, 18 апреля, применили меру пресечения еще трем участникам схемы.

Об этом сообщает САП.

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Сегодня еще двоих чиновников Черновицкой таможни и физическое лицо-участника преступной организации заключили под стражу.

В то же время суд определил для них альтернативную меру пресечения в виде залога — для чиновников таможни 10 млн гривен и 2 млн гривен соответственно, а для физического лица 3 млн гривен.

Срок содержания участников группировки под стражей — до 14 июня 2024 года включительно.

Скриншот поста САП

Напомним, участники схемы на Черновицкой таможне организовали незаконный ввоз через пост "Вадул-Сирет" высоколиквидных товаров из Турции — одежду, обувь и аксессуары.

При этом они оформляли транспорт с ними как пустой или маскировали их товарами прикрытия — тканью, ДСП и кирпичом со значительно меньшей таможенной стоимостью. Таким образом государству был нанесен ущерб на 290 млн гривен.

Ранее суд применил меру пресечения к соорганизатору и одному из членов преступной схемы на Черновицкой таможне. Оба фигуранта проведут под стражей до 14 июня.