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Корупційна схема на Чернівецькій митниці — суд обрав запобіжний захід ще трьом учасникам

18 квітня 2024 18:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Корупційна схема на Чернівецькій митниці — суд обрав запобіжний захід ще трьом учасникам
Вручення підозри учаснику схеми. Фото: НАБУ/САП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Правоохоронці викрили корупційну схему у Чернівцях, до якої входили місцеві підприємці та службові особи митниці. Слідчі судді Вищого антикорупційного суду в четвер, 18 квітня, застосували запобіжний захід ще трьом учасникам схеми.

Про це повідомляє САП.

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Корупційна схема на Чернівецькій митниці

Сьогодні ще до двох службовців Чернівецької митниці та фізичну особу-учасника злочинної організації взяли під варту.

Водночас суд визначив для них альтернативний запобіжний захід у вигляді застави — для службовців митниці 10 млн гривень та 2 млн гривень відповідно, а для  фізичної особи 3 млн гривень.

Термін тримання учасників угруповання під вартою — до 14 червня 2024 року включно.

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Скриншот допису САП

Нагадаємо, учасники схеми на Чернівецькій митниці організували незаконне ввезення через пост "Вадул-Сірет" високоліквідних товарів з Туреччини — одяг, взуття та аксесуари.

При цьому вони оформлювали транспорт з ними як порожній або маскували їх товарами прикриття — тканиною, ДСП та цеглою зі значно меншою митною вартістю. Таким чином державі було завдано збитків на 290 млн гривень.

Раніше суд застосував запобіжний захід до співорганізатора та одного з членів злочинної схеми на Чернівецькій митниці. Обидва фігуранти проведуть під вартою до 14 червня. 

суд
корупція
САП
Чернівці
ВАКС
митниця

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