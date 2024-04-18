Корупційна схема на Чернівецькій митниці — суд обрав запобіжний захід ще трьом учасникам

Вручення підозри учаснику схеми. Фото: НАБУ/САП

Правоохоронці викрили корупційну схему у Чернівцях, до якої входили місцеві підприємці та службові особи митниці. Слідчі судді Вищого антикорупційного суду в четвер, 18 квітня, застосували запобіжний захід ще трьом учасникам схеми.

Про це повідомляє САП.

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Сьогодні ще до двох службовців Чернівецької митниці та фізичну особу-учасника злочинної організації взяли під варту.

Водночас суд визначив для них альтернативний запобіжний захід у вигляді застави — для службовців митниці 10 млн гривень та 2 млн гривень відповідно, а для фізичної особи 3 млн гривень.

Термін тримання учасників угруповання під вартою — до 14 червня 2024 року включно.

Скриншот допису САП

Нагадаємо, учасники схеми на Чернівецькій митниці організували незаконне ввезення через пост "Вадул-Сірет" високоліквідних товарів з Туреччини — одяг, взуття та аксесуари.

При цьому вони оформлювали транспорт з ними як порожній або маскували їх товарами прикриття — тканиною, ДСП та цеглою зі значно меншою митною вартістю. Таким чином державі було завдано збитків на 290 млн гривень.

Раніше суд застосував запобіжний захід до співорганізатора та одного з членів злочинної схеми на Чернівецькій митниці. Обидва фігуранти проведуть під вартою до 14 червня.