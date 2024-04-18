Корупційна схема на митниці у Чернівцях — суд обрав запобіжний захід для двох учасників

Вручення підозри учаснику схеми. Фото: НАБУ/САП

Суд застосував запобіжний захід до співорганізатора та одного з членів злочинної схеми на Чернівецькій митниці, яка завдала збитків на 290 мільйонів гривень. Обидва фігуранти проведуть під вартою до 14 червня.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Читайте також:

Покарання для фігурантів

"17 квітня 2024 року слідчі судді ВАКС застосували запобіжні заходи до колишнього керівника митниці — співорганізатора злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці, та одного з учасників злочинної організації, який за вказівкою співорганізатора організував побиття журналістів", — написали у САП, говорячи про застосування запобіжних заходів.

Відтак, до співорганізатора застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 60 мільйонів гривень. До одного з учасників — запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 6 мільйонів гривень застави.

Термін тримання під вартою обох фігурантів — до 14 червня.

Скриншот повідомлення

Що відомо про схему

Варто нагадати, що 16 квітня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну організацію на Буковині. До неї входили відомі підприємці з Чернівців та службові особи митниці, зокрема її ексначальник та ексдепутат обласної ради.

Відомо, що фігуранти організували незаконне ввезення через митний пост "Вадул-Сірет" високоліквідних товарів з Туреччини — одяг, взуття та аксесуари. Водночас транспорт з товарами оформлювали як порожній, або маскували товарами прикриття зі значно меншою митною вартістю.

Нагадаємо, СБУ у співпраці з НАБУ та Офісом Генпрокурора викрили схему розкрадання коштів, які виділялись на закупівлю пального для спецслужби у 2022 році.

Також ми писали, що у Києві посадовці одного з комунально-побутових підприємств організували корупційну схему, згідно з якою виплачували заробітну плату неіснуючим прибиральникам кладовищ.