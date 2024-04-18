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Корупційна схема на митниці у Чернівцях — суд обрав запобіжний захід для двох учасників

18 квітня 2024 09:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Корупційна схема на митниці у Чернівцях — суд обрав запобіжний захід для двох учасників
Вручення підозри учаснику схеми. Фото: НАБУ/САП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Суд застосував запобіжний захід до співорганізатора та одного з членів злочинної схеми на Чернівецькій митниці, яка завдала збитків на 290 мільйонів гривень. Обидва фігуранти проведуть під вартою до 14 червня. 

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

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Покарання для фігурантів

"17 квітня 2024 року слідчі судді ВАКС застосували запобіжні заходи до колишнього керівника митниці — співорганізатора злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці, та одного з учасників злочинної організації, який за вказівкою співорганізатора організував побиття журналістів", — написали у САП, говорячи про застосування запобіжних заходів. 

Відтак, до співорганізатора застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 60 мільйонів гривень. До одного з учасників — запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 6 мільйонів гривень застави. 

Термін тримання під вартою обох фігурантів — до 14 червня. 

Корупційна схема на митниці в Чернівцях
Скриншот повідомлення

Що відомо про схему

Варто нагадати, що 16 квітня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну організацію на Буковині. До неї входили відомі підприємці з Чернівців та службові особи митниці, зокрема її ексначальник та ексдепутат обласної ради.

Відомо, що фігуранти організували незаконне ввезення через митний пост "Вадул-Сірет" високоліквідних товарів з Туреччини — одяг, взуття та аксесуари. Водночас транспорт з товарами оформлювали як порожній, або маскували товарами прикриття  зі значно меншою митною вартістю.

Нагадаємо, СБУ у співпраці з НАБУ та Офісом Генпрокурора викрили схему розкрадання коштів, які виділялись на закупівлю пального для спецслужби у 2022 році.

Також ми писали, що у Києві посадовці одного з комунально-побутових підприємств організували корупційну схему, згідно з якою виплачували заробітну плату неіснуючим прибиральникам кладовищ. 

суд
правосуддя
корупція
Чернівці
Україна
злочин
митниця

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