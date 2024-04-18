Корупційна схема на митниці у Чернівцях — суд обрав запобіжний захід для двох учасників
Суд застосував запобіжний захід до співорганізатора та одного з членів злочинної схеми на Чернівецькій митниці, яка завдала збитків на 290 мільйонів гривень. Обидва фігуранти проведуть під вартою до 14 червня.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Покарання для фігурантів
"17 квітня 2024 року слідчі судді ВАКС застосували запобіжні заходи до колишнього керівника митниці — співорганізатора злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці, та одного з учасників злочинної організації, який за вказівкою співорганізатора організував побиття журналістів", — написали у САП, говорячи про застосування запобіжних заходів.
Відтак, до співорганізатора застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 60 мільйонів гривень. До одного з учасників — запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 6 мільйонів гривень застави.
Термін тримання під вартою обох фігурантів — до 14 червня.
Що відомо про схему
Варто нагадати, що 16 квітня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну організацію на Буковині. До неї входили відомі підприємці з Чернівців та службові особи митниці, зокрема її ексначальник та ексдепутат обласної ради.
Відомо, що фігуранти організували незаконне ввезення через митний пост "Вадул-Сірет" високоліквідних товарів з Туреччини — одяг, взуття та аксесуари. Водночас транспорт з товарами оформлювали як порожній, або маскували товарами прикриття зі значно меншою митною вартістю.
Нагадаємо, СБУ у співпраці з НАБУ та Офісом Генпрокурора викрили схему розкрадання коштів, які виділялись на закупівлю пального для спецслужби у 2022 році.
Також ми писали, що у Києві посадовці одного з комунально-побутових підприємств організували корупційну схему, згідно з якою виплачували заробітну плату неіснуючим прибиральникам кладовищ.
Читайте Новини.LIVE!