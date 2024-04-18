Коррупционная схема на таможне в Черновцах — суд избрал меру пресечения для двух участников
Суд применил меру пресечения к соорганизатору и одному из членов преступной схемы на Черновицкой таможне, нанесшей ущерб на 290 миллионов гривен. Оба фигуранта проведут под стражей до 14 июня.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Наказание для фигурантов
"17 апреля 2024 года следователи судьи ВАКС применили меры к бывшему руководителю таможни — соорганизатору преступной организации, действовавшей на Черновицкой таможне, и одному из участников преступной организации, который по указанию соорганизатора организовал избиение журналистов", — написали в САП, говоря о применении меры предосторожности.
Следовательно, к соорганизатору применили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 60 миллионов гривен. К одному из участников — мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 6 миллионов гривен залога.
Срок содержания под стражей обоих фигурантов — до 14 июня.
Что известно о схеме
Следует напомнить, что 16 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную организацию на Буковине. В нее входили известные предприниматели из Черновцов и должностные лица таможни, в том числе ее эксначальник и эксдепутат областного совета.
Известно, что фигуранты организовали незаконный ввоз через таможенный пост "Вадул-Сирет" высоколиквидных товаров из Турции — одежду, обувь и аксессуары. В то же время транспорт с товарами оформляли как пустой или маскировали товарами прикрытие со значительно меньшей таможенной стоимостью.
Напомним, СБУ в сотрудничестве с НАБУ и Офисом Генпрокурора разоблачили схему хищения средств, которые выделялись на закупку горючего для спецслужбы в 2022 году.
Также мы писали, что в Киеве чиновники одного из коммунально-бытовых предприятий организовали коррупционную схему, согласно которой выплачивали заработную плату несуществующим уборщикам кладбищ.
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