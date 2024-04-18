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Коррупционная схема на таможне в Черновцах — суд избрал меру пресечения для двух участников

18 апреля 2024 09:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Коррупционная схема на таможне в Черновцах — суд избрал меру пресечения для двух участников
Вручение подозрения участнику схемы. Фото: НАБУ/САП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Суд применил меру пресечения к соорганизатору и одному из членов преступной схемы на Черновицкой таможне, нанесшей ущерб на 290 миллионов гривен. Оба фигуранта проведут под стражей до 14 июня.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Наказание для фигурантов

"17 апреля 2024 года следователи судьи ВАКС применили меры к бывшему руководителю таможни — соорганизатору преступной организации, действовавшей на Черновицкой таможне, и одному из участников преступной организации, который по указанию соорганизатора организовал избиение журналистов", — написали в САП, говоря о применении меры предосторожности.

Следовательно, к соорганизатору применили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 60 миллионов гривен. К одному из участников — мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 6 миллионов гривен залога.

Срок содержания под стражей обоих фигурантов — до 14 июня.

Коррупционная схема на таможне в Черновцах
Скриншот сообщения

Что известно о схеме

Следует напомнить, что 16 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную организацию на Буковине. В нее входили известные предприниматели из Черновцов и должностные лица таможни, в том числе ее эксначальник и эксдепутат областного совета.

Известно, что фигуранты организовали незаконный ввоз через таможенный пост "Вадул-Сирет" высоколиквидных товаров из Турции — одежду, обувь и аксессуары. В то же время транспорт с товарами оформляли как пустой или маскировали товарами прикрытие со значительно меньшей таможенной стоимостью.

Напомним, СБУ в сотрудничестве с НАБУ и Офисом Генпрокурора разоблачили схему хищения средств, которые выделялись на закупку горючего для спецслужбы в 2022 году.

Также мы писали, что в Киеве чиновники одного из коммунально-бытовых предприятий организовали коррупционную схему, согласно которой выплачивали заработную плату несуществующим уборщикам кладбищ.

суд
правосудие
коррупция
Черновцы
Украина
преступление
таможня

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