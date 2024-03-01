Конфликт между Макроном и Шольцом вредит Украине, — Bloomberg

Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эмманюэль Макрон и лидер Германии Олаф Шольц не готовят. Конфликт между ними может нанести ущерб помощи Украине.

Об этом пишет Bloomberg в пятницу, 1 марта.

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Отношения Макрона и Шольца

В ходе парижского саммита европейских лидеров Макрон призвал увеличить помощь Украине.

Также недавно он озвучил идею возможного размещения войск Североатлантического Альянса в Украине. Однако это противоречит желаниям офиса Шольца.

"Разногласия подчеркивают давние трудности двух лидеров в совместной работе, их разные стили", — отмечает Bloomberg.

В материале говорится, что выступление Макрона показало неприязнь к Шольцу — он сказал о союзниках, которые предлагали Украине только "шлемы и спальные мешки", намекая на Германию.

По словам французского чиновника, президент страны видит немецкого канцлера как лидера без смелости и амбиций, который "не может мыслить дальше краткосрочного периода".

В то же время, наличие конфликта признают близкие помощники Шольца. В Германии воспринимают Макрона как монархического деятеля, который "лучше умеет издавать грандиозные видения, чем реализовывать их".

Влияние на помощь Украине

Издание пишет, что конфликт между лидерами стран происходит в то время как для Украины наступил сложный момент.

"Поскольку европейские страны не выполняют обязательств по артиллерии, а жизненно важная помощь США задерживается в Конгрессе, украинские чиновники озабочены тем, что российские войска могут прорвать их оборону до лета", — говорится в статье.

По словам спикера немецкого правительства, разногласия возникли не лично между Макроном и Шольцом, а между президентом Франции и большей группой, которая считает его комментарии некорректными.

"Несмотря на это, и несмотря на то, что Шольц и Макрон очень разные, они хорошо ладят и доверяют друг другу", — заверил он.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО.

В то же время, Германия, Великобритания и другие европейские страны заявили, что не планируют отправлять сухопутные войска в Украину.

Также в материале Новини.LIVE рассказали, почему Макрон заговорил о возможности отправки войск НАТО в Украину и что за этим стоит.

А ведущие представители Бундестага заявили, что западные страны не должны позволять запугать себя президенту России Владимиру Путину. Там считают, что целью угроз диктатора является прекращение поддержки Украины.