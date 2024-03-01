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Конфликт между Макроном и Шольцом вредит Украине, — Bloomberg

1 марта 2024 19:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Конфликт между Макроном и Шольцом вредит Украине, — Bloomberg
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Франции Эмманюэль Макрон и лидер Германии Олаф Шольц не готовят. Конфликт между ними может нанести ущерб помощи Украине.

Об этом пишет Bloomberg в пятницу, 1 марта.

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Отношения Макрона и Шольца

В ходе парижского саммита европейских лидеров Макрон призвал увеличить помощь Украине.

Также недавно он озвучил идею возможного размещения войск Североатлантического Альянса в Украине. Однако это противоречит желаниям офиса Шольца.

"Разногласия подчеркивают давние трудности двух лидеров в совместной работе, их разные стили", — отмечает Bloomberg.

В материале говорится, что выступление Макрона показало неприязнь к Шольцу — он сказал о союзниках, которые предлагали Украине только "шлемы и спальные мешки", намекая на Германию.

По словам французского чиновника, президент страны видит немецкого канцлера как лидера без смелости и амбиций, который "не может мыслить дальше краткосрочного периода".

В то же время, наличие конфликта признают близкие помощники Шольца. В Германии воспринимают Макрона как монархического деятеля, который "лучше умеет издавать грандиозные видения, чем реализовывать их".

Влияние на помощь Украине

Издание пишет, что конфликт между лидерами стран происходит в то время как для Украины наступил сложный момент.

"Поскольку европейские страны не выполняют обязательств по артиллерии, а жизненно важная помощь США задерживается в Конгрессе, украинские чиновники озабочены тем, что российские войска могут прорвать их оборону до лета", — говорится в статье.

По словам спикера немецкого правительства, разногласия возникли не лично между Макроном и Шольцом, а между президентом Франции и большей группой, которая считает его комментарии некорректными.

"Несмотря на это, и несмотря на то, что Шольц и Макрон очень разные, они хорошо ладят и доверяют друг другу", — заверил он.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО.

В то же время, Германия, Великобритания и другие европейские страны заявили, что не планируют отправлять сухопутные войска в Украину.

Также в материале Новини.LIVE рассказали, почему Макрон заговорил о возможности отправки войск НАТО в Украину и что за этим стоит.

А ведущие представители Бундестага заявили, что западные страны не должны позволять запугать себя президенту России Владимиру Путину. Там считают, что целью угроз диктатора является прекращение поддержки Украины.

Франция
Германия
Эммануэль Макрон
финансовая помощь
Олаф Шольц
война в Украине

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