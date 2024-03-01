Конфлікт між Макроном та Шольцом шкодить Україні, — Bloomberg

Емманюель Макрон та Олаф Шольц. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франції Емманюель Макрон та лідер Німеччини Олаф Шольц не ладнають. Конфлікт між ними може шкодити зусиллям із допомоги Україні.

Про це пише Bloomberg у п'ятницю, 1 березня.

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Відносини Макрона та Шольца

Під час паризького саміту європейських лідерів Макрон закликав збільшити допомогу Україні.

Також нещодавно він озвучив ідею щодо можливого розміщення військ Північноатлантичного Альянсу в Україні. Однак це суперечить бажанням офісу Шольца.

"Розбіжності підкреслюють давні труднощі двох лідерів у спільній роботі, їхні різні стилі", — зазначає Bloomberg.

У матеріалі йдеться, що виступ Макрона показав неприязнь до Шольца — він сказав про союзників, які пропонували Україні лише "шоломи та спальні мішки", натякаючи на Німеччину.

За словами французького чиновника, президент країни бачить німецького канцлера, як лідера без сміливості та амбіцій, який "не може мислити далі короткострокового періоду".

Водночас наявність конфлікту визнають близькі помічники Шольца. У Німеччині сприймають Макрона, як монархічного діяча, який "краще вміє видавати грандіозні бачення, ніж реалізовувати їх".

Вплив на допомогу Україні

Видання пише, що конфлікт між лідерами країн відбувається в той час, як для України настав складний момент.

"Оскільки європейські країни не виконують зобов’язань щодо артилерії, а життєво важлива допомога США затримується в Конгресі, українські чиновники стурбовані тим, що російські війська можуть прорвати їхню оборону до літа", — йдеться у статті.

За словами речника німецького уряду, розбіжності виникли не особисто між Макроном і Шольцом, а між президентом Франції та більшою групою, яка вважає його коментарі некоректними.

"Незважаючи на це, і незважаючи на те, що Шольц і Макрон дуже різні, вони добре ладнають і довіряють один одному", — запевнив він.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відправку до України військових НАТО.

Водночас Німеччина, Велика Британія та інші європейські країни заявили, що не планують надсилати сухопутні війська в Україну.

Також у матеріалі Новини.LIVE розповіли, чому Макрон заговорив про можливість відправки військ НАТО до України та що за цим стоїть.

А провідні представники Бундестагу заявили, що західні країни не повинні дозволяти залякати себе президенту Росії Володимиру Путіну. Там вважають, що метою погроз диктатора є припинення підтримки України.