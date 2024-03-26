Компания из Латвии может возобновить авиасообщение с Украиной — условия

Самолет компании AirBaltic. Фото: aerospacepower.cn

Латвийский авиаперевозчик airBaltic объявил о намерении возобновить рейсы в Киев, Львов и Одессу. Главным условием является благоприятная ситуация с безопасностью.

Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter во вторник, 26 марта.

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Сообщения компании airBaltic

Латвийская компания заявила после визита представителей компании в Киев в понедельник. В своем сообщении компания отметила, что после завершения войны, airBaltic планирует снова включить Киев, Львов и Одессу в свою сеть рейсов.

Генеральный директор airBaltic Мартин Гаусс провел встречи с Александром Кубраковым, вице-премьер-министром Украины по вопросам восстановления, и Алексеем Дубревским, генеральным директором аэропорта "Борисполь", 25 марта в Киеве.

С 2019 года airBaltic совершала полеты из аэропортов "Борисполь" и "Львов", перевозив более 300 тысяч пассажиров из Украины. Последний рейс компании вылетел из "Борисполя" в феврале 2022 года, прежде чем было закрыто воздушное пространство страны.

Напомним, что нардеп Безгин рассказал, возможно ли открытие украинских аэропортов.

Ранее мы писали, что генеральный директор украинской авиакомпании Bees Airline Евгением Хайнацким рассказал, какие условия Украина должна выполнить для возобновления полетов.