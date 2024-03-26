Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Компания из Латвии может возобновить авиасообщение с Украиной — условия arrow

Компания из Латвии может возобновить авиасообщение с Украиной — условия

26 марта 2024 20:01
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Компания из Латвии может возобновить авиасообщение с Украиной — условия
Самолет компании AirBaltic. Фото: aerospacepower.cn
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Латвийский авиаперевозчик airBaltic объявил о намерении возобновить рейсы в Киев, Львов и Одессу. Главным условием является благоприятная ситуация с безопасностью.

Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter во вторник, 26 марта.

Читайте также:

Сообщения компании airBaltic

Латвийская компания заявила после визита представителей компании в Киев в понедельник. В своем сообщении компания отметила, что после завершения войны, airBaltic планирует снова включить Киев, Львов и Одессу в свою сеть рейсов.

Генеральный директор airBaltic Мартин Гаусс провел встречи с Александром Кубраковым, вице-премьер-министром Украины по вопросам восстановления, и Алексеем Дубревским, генеральным директором аэропорта "Борисполь", 25 марта в Киеве.

С 2019 года airBaltic совершала полеты из аэропортов "Борисполь" и "Львов", перевозив более 300 тысяч пассажиров из Украины. Последний рейс компании вылетел из "Борисполя" в феврале 2022 года, прежде чем было закрыто воздушное пространство страны.

Напомним, что нардеп Безгин рассказал, возможно ли открытие украинских аэропортов.

Ранее мы писали, что генеральный директор украинской авиакомпании Bees Airline Евгением Хайнацким рассказал, какие условия Украина должна выполнить для возобновления полетов.

авиасообщение
аэропорты
авиабилеты
аэропорт Борисполь
Латвия
Украина
самолеты
авиация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК