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Нардеп Безгін розповів, чи можливе відкриття українських аеропортів

15 березня 2024 03:31
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Нардеп Безгін розповів, чи можливе відкриття українських аеропортів
Народний депутат України Віталій Безгін. Фото: скріншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Уряд України веде перемовини стосовно відкриття та роботи аеропортів у країні. Планується залучити ізраїльських спеціалістів, аби ті поділились досвідом. Та чи дійсно можуть запрацювати українські аеропорти? 

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів народний депутат України Віталій Безгін.

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Досвід Ізраїлю показує, що пасажирські літаки можуть продовжувати літати попри війну та ворожі обстріли. Однак варто зважати на певні відмінності. 

"По-перше, хоча є "купол", але ж прилітало. По-друге, якість ракет, якими палестинські угрупування обстрілюють, — це те, що зібрано десь в підвалі з чогось і палок, це не зовсім те, чим нас обстрілює РФ. Тому тут трошки різниться ситуація", — розповів Віталій Безгін.

Однак можливість відкриття аеропортів у Львові та Ужгороді є реалістичною, на думку нардепа.

"Про Київ мені важко сказати — безумовно, в Києві найкраща система ППО, але важко сказати, бо може ж бути уражена злітна смуга. Тому я думаю, що це предмет перемовин", — додав Безгін.

Звісно, великим питанням залишається страхування, адже у воюючій країні це буде вартувати шалених грошей. А отже, й вартість квитків буде досить висока. 

Нагадаємо, відкриття аеропорту Ужгороді потребує інвестицій у сотні мільйонів доларів на його модернізацію, адже наразі з цього аеропорту можуть вилітати та сідати не всі типи літаків.

Також зазначимо, що України проводить перемовини з США та ЄС щодо відкриття аеропортів під час війни. 

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