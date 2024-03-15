Нардеп Безгін розповів, чи можливе відкриття українських аеропортів

Народний депутат України Віталій Безгін. Фото: скріншот

Уряд України веде перемовини стосовно відкриття та роботи аеропортів у країні. Планується залучити ізраїльських спеціалістів, аби ті поділились досвідом. Та чи дійсно можуть запрацювати українські аеропорти?

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів народний депутат України Віталій Безгін.

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Досвід Ізраїлю показує, що пасажирські літаки можуть продовжувати літати попри війну та ворожі обстріли. Однак варто зважати на певні відмінності.

"По-перше, хоча є "купол", але ж прилітало. По-друге, якість ракет, якими палестинські угрупування обстрілюють, — це те, що зібрано десь в підвалі з чогось і палок, це не зовсім те, чим нас обстрілює РФ. Тому тут трошки різниться ситуація", — розповів Віталій Безгін.

Однак можливість відкриття аеропортів у Львові та Ужгороді є реалістичною, на думку нардепа.

"Про Київ мені важко сказати — безумовно, в Києві найкраща система ППО, але важко сказати, бо може ж бути уражена злітна смуга. Тому я думаю, що це предмет перемовин", — додав Безгін.

Звісно, великим питанням залишається страхування, адже у воюючій країні це буде вартувати шалених грошей. А отже, й вартість квитків буде досить висока.

Нагадаємо, відкриття аеропорту Ужгороді потребує інвестицій у сотні мільйонів доларів на його модернізацію, адже наразі з цього аеропорту можуть вилітати та сідати не всі типи літаків.

Також зазначимо, що України проводить перемовини з США та ЄС щодо відкриття аеропортів під час війни.