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Відкриття аеропорту в Ужгороді, — депутат назвав умови

13 березня 2024 17:30
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
В Ужгороді можуть запустити аеропорт: які умови
Аеропорт в Ужгороді. Фото: Вікіпедія
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Відкриття аеропорту в місті Ужгород потребує інвестицій у сотні мільйонів доларів на його модернізацію. Адже наразі з цього аеропорту можуть вилітати та сідати не всі типи літаків.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав депутат ВР Володимир Крейденко.

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"Справді, аеропорт в Ужгороді — це 2 хв злету, і літак вже у європейському просторі. Але постає питання, чи актуально наразі вкладатися в аеропорти, коли гроші необхідні армії. Мова про сотні мільйонів доларів чи євро. Це якщо ми хочемо сучасний аеропорт і сучасні смуги. Це точно не дешево", — уточнив Крейденко.

Проте найголовнішим питанням, за його словами, є безпека пасажирів та їх страхування. Дозволи на відкриття авіарейсів видає міжнародна організація ІКАО, яка й займається цивільною безпекою та цивільним сполученням.

Наразі, на переконання Крейденка, жодних методологій щодо відкриття авіапростору в Україні від них не надходило.

Нагадаємо, за словами Володимира Крейденка, навіть десяток ППО біля аеропортів Ужгорода чи Львова не зможуть гарантувати безпеку авіапольотів над територією України під час війни. Адже, наприклад, балістичні ракети можуть долетіти до західних кордонів України за кілька хвилин, і збивати їх Україні складно.

аеропорти
Ужгород
ППО
ракети
війна в Україні

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