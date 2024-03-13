В Ужгороде могут запустить аэропорт: какие условия

Аэропорт в Ужгороде. Фото: Википедия

Открытие аэропорта в Ужгороде требует инвестиций в сотни миллионов долларов на его модернизацию. Ведь из данного аэропорта могут вылетать и садиться не все типы самолетов.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал депутат ВР Владимир Крейденко.

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"Действительно, аэропорт в Ужгороде — это 2 минуты взлета, и самолет уже в европейском пространстве. Но возникает вопрос, актуально ли сейчас вкладываться в аэропорты, когда деньги необходимы армии. Речь о сотнях миллионов долларов или евро. Это если мы хотим современный аэропорт и современные полосы. Это точно не дешево", — уточнил Крейденко.

Однако самым главным вопросом, по его словам, является безопасность пассажиров и их страхование. Разрешения на открытие авиарейсов выдает международная организация ИКАО, занимающаяся гражданской безопасностью и гражданским сообщением.

По мнению Крейденко, никаких методологий по открытию авиапространства в Украине от них не поступало.

Напомним, по словам Владимира Крейденко, даже десяток ПВО у аэропортов Ужгорода или Львова не смогут обеспечить безопасность авиаполетов над территорией Украины во время войны. Ведь, например, баллистические ракеты могут долететь до западных границ Украины через несколько минут, и сбивать их Украине сложно.