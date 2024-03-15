Нардеп Безгин рассказал, возможно ли открытие украинских аэропортов

Народный депутат Украины Виталий Безгин. Фото: скриншот

Правительство Украины ведет переговоры по открытию и работе аэропортов в стране. Планируется привлечь израильских специалистов, чтобы поделились опытом. Но действительно ли могут заработать украинские аэропорты?

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал народный депутат Украины Виталий Безгин.

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Открытие аэропортов в Украине

Опыт Израиля показывает, что пассажирские самолеты могут продолжать летать, несмотря на войну и вражеские обстрелы. Однако следует учитывать определенные отличия.

"Во-первых, хотя есть "купол", но прилетало. во-вторых, качество ракет, которыми палестинские группировки обстреливают, - это то, что собрано где-то в подвале из чего-то и палок, это не совсем то, чем нас обстреливает РФ. Поэтому здесь немного отличается ситуация", — рассказал Виталий Безгин.

Однако возможность открытия аэропортов во Львове и Ужгороде реалистична, по мнению нардепа.

"О Киеве мне трудно сказать - безусловно в Киеве лучшая система ПВО, но трудно сказать, потому что может быть поражена взлетная полоса. Поэтому я думаю, что это предмет переговоров", — добавил Безгин.

Конечно, большим вопросом остается страхование, ведь в воюющей стране это будет стоить сумасшедших денег. А значит, и стоимость билетов будет достаточно высока.

Напомним, открытие аэропорта Ужгороде требует инвестиций в сотни миллионов долларов на его модернизацию, ведь из этого аэропорта могут вылетать и садиться не все типы самолетов.

Также отметим, что Украина проводит переговоры с США и ЕС по открытию аэропортов во время войны.