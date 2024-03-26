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Компанія з Латвії може відновити авіасполучення з Україною — умови

26 березня 2024 20:01
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Компанія з Латвії може відновити авіасполучення з Україною — умови
Літак компанії airBaltic. Фото: aerospacepower.cn
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Латвійський авіаперевізник airBaltic оголосив про намір відновити рейси до Києва, Львова та Одеси. Головною умовою є сприятлива безпекова ситуація.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Twitter у вівторок, 26 березня.

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Повідомлення компанії airBaltic

Латвійська компанія зробила заяву після візиту представників компанії до Києва у понеділок. У своєму повідомленні компанія зазначила, що після завершення війни, airBaltic планує знову включити Київ, Львів та Одесу до своєї мережі рейсів.

Генеральний директор airBaltic Мартін Гаусс провів зустрічі з Олександром Кубраковим, віцепрем’єр-міністром України з питань відновлення, та Олексієм Дубревським, генеральним директором аеропорту "Бориспіль", 25 березня у Києві.

З 2019 року airBaltic здійснювала польоти з аеропортів "Бориспіль" та "Львів", перевізши понад 300 тисяч пасажирів з України. Останній рейс компанії вилетів з "Борисполя" у лютому 2022 року, перед тим як було закрито повітряний простір країни.

Нагадаємо, що нардеп Безгін розповів, чи можливе відкриття українських аеропортів.

Раніше ми писали, що генеральний директор української авіакомпанії Bees Airline Євгеном Хайнацьким розповів, які умови Україна має виконати для відновлення польотів.

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Латвія
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