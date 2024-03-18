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Чи зможе українська ППО захистити авіаперельоти в Україні, — думка депутата ВР

18 березня 2024 06:36
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Відкриття авіа в Україні: коментар депутата
Аеропорт "Бориспіль". Фото: Ліга
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Навіть десяток ППО біля аеропортів Ужгорода чи Львова не зможуть гарантувати безпеку авіапольотів над територією України під час війни. Адже, наприклад, балістичні ракети можуть долетіти до західних кордонів України за кілька хвилин, і збивати їх Україні складно.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав депутат ВР Володимир Крейденко.

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За його словами, на безпеку авіапольотів впливають й рештки ракет навіть української ППО. Адже вони здатні пошкодити сам літак під час відбиття ракетної атаки ворога.

"А що робити, коли люди вже в літаку, і тут починається масштабна повітряна тривога або летить балістична ракета, яка так само дуже швидко може долетіти і до наших західних кордонів? Ні назад не повертатися, ні швидко пересікти європейський авіапростір", — зазначив політик.

Ще одним важливим питанням, на його думку, є готовність страхових компаній страхувати і життя пасажирів, і самі літаки, які є досить дорогими та перебувають у лізингу.

"Всі ці ризик авіакомпанії перекладуть на ціну квитка, відповідно, на кінцевого пасажира. Якщо квиток буде коштувати 300-400 чи навіть тисячу доларів, приміром до Польщі, не думаю, що буде багато охочих купувати його", — підсумував депутат.

Нагадаємо, віцепрем’єр з відновлення, міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що українська сторона вже розпочала відповідні переговори з регуляторами США, ЄС та навіть Ізраїлю. 

Однак поки рано говорити про конкретні терміни відновлення авіаперевезень в Україні.

авіарейси
авіасполучення
ППО
ракети
ракетний удар

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