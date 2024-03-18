Открытие авиа в Украине: комментарий депутата

Аэропорт "Борисполь". Фото: Лига

Даже десяток ПВО возле аэропортов Ужгорода или Львова не смогут обеспечить безопасность авиаполетов над территорией Украины во время войны. Ведь, например, баллистические ракеты могут долететь до западных границ Украины через несколько минут, и сбивать их Украине сложно.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал депутат ВР Владимир Крейденко.

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По его словам, на безопасность авиаполетов влияют и обломки ракет даже украинской ПВО. Ведь они способны повредить сам самолет при отражении ракетной атаки врага.

"А что делать, когда люди уже в самолете и тут начинается масштабная воздушная тревога или летит баллистическая ракета, которая также очень быстро может долететь и до наших западных границ? Ни назад возвращаться, ни быстро пересечь европейское авиапространство", — отметил политик.

Еще одним важным вопросом, по его мнению, является готовность страховых компаний страховать и жизнь пассажиров, и сами самолеты, достаточно дорогие и находящиеся в лизинге.

"Все эти риски авиакомпании переведут в цену билета, соответственно, на конечного пассажира. Если билет будет стоить 300-400 или даже тысячу долларов, например в Польшу, не думаю, что будет много желающих покупать его", — подытожил депутат.

Напомним, вице-премьер по восстановлению, министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что украинская сторона уже начала соответствующие переговоры с регуляторами США, ЕС и даже Израиля.

Однако пока рано говорить о конкретных сроках возобновления авиаперевозок в Украине.