Победа Трампа в выборах США — Джон Керри спрогнозировал, что будет

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки Джон Керри спрогнозировал, что будет в случае победы Дональда Трампа в президентских выборах. По его словам, тогда российский диктатор Владимир Путин увеличит свою силу.

Об этом Джон Керри сказал в интервью The Times в четверг, 4 июля.

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"Путин увеличит свою силу, если Трамп победит", — заявил Керри.

По его словам, Трамп прежде всего позаботится об Америке и покинет Украину "на произвол судьбы".

"Это было бы приглашением для какого-то деспота, для следующего фашиста-демагога, который придет. Поэтому я думаю, что мы находимся в очень, очень важном времени", — подчеркнул он.

Бывший госсекретарь США считает, что именно Джо Байден помог избежать Третьей мировой войны, выступив против Путина, "лидера, размахивающего ядерным оружием".

По заявлению Трампа о завершении войны в Украине "за один день" Керри выразил возможность заморозки конфликта, когда ни одна из сторон не сможет добиться победы.

"Я верю, что ситуация в Украине как-то разрешится. Но я не обязательно верю, что кто-то достигнет абсолютной победы", — добавил он.

Напомним, два ключевых советника Дональда Трампа представили кандидату в президенты США план, который должен прекратить войну России и Украины. Стратегия подразумевает определенные условия как для Украины, так и для России.

Также в случае победы на президентских выборах Дональд Трамп может отказаться от расширения НАТО на востоке Европы, то есть поставит крест на вступлении в Альянс Украины и Грузии. Также, по всей вероятности, политик начнет переговоры с Путиным об окончании войны в Украине на условиях, не выгодных Киеву.