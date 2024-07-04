Перемога Трампа у виборах США — Джон Керрі спрогнозував, що буде

Колишній держсекретар США спрогнозував, що буде робити Путін у випадку перемоги Трампа
Колишній держсекретар Сполучених Штатів Америки Джон Керрі спрогнозував, що буде у випадку перемоги Дональда Трампа у президентських виборах. За його словами, тоді російський диктатор Володимир Путін збільшить свою силу.
Про це Джон Керрі сказав в інтерв'ю The Times у четвер, 4 липня.
Що буде, якщо Трамп стане президентом США
"Путін збільшить свою силу, якщо Трамп переможе", — заявив Керрі.
За його словами, Трамп насамперед подбає про Америку і залишить Україну "напризволяще".
"Це було б запрошенням для якогось деспота, для наступного фашиста-демагога, який прийде. Тому я думаю, що ми перебуваємо в дуже, дуже важливому часі", — наголосив він.
Колишній держсекретар США вважає, що саме Джо Байден допоміг уникнути Третьої світової війни, виступивши проти Путіна, "лідера, який розмахує ядерною зброєю".
Щодо заяви Трампа про завершення війни в Україні "за один день", Керрі висловив можливість замороження конфлікту, коли жодна із сторін не зможе досягти перемоги.
"Я вірю, що ситуація в Україні якось розв'яжеться. Але я не обов'язково вірю, що хтось досягне абсолютної перемоги", — додав він.
Нагадаємо, два ключові радники Дональда Трампа представили кандидату у президенти США план, який має припинити війну Росії та України. Стратегія передбачає певні умови як для України, так і для Росії.
Також у разі перемоги на президентських виборах Дональд Трамп може відмовитися від розширення НАТО на сході Європи, тобто поставить хрест на вступі до Альянсу України і Грузії. Також, ймовірно, політик почне переговори з Путіним про закінчення війни в Україні на умовах невигідних Києву.
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