Перемога Трампа у виборах США — Джон Керрі спрогнозував, що буде

Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Колишній держсекретар Сполучених Штатів Америки Джон Керрі спрогнозував, що буде у випадку перемоги Дональда Трампа у президентських виборах. За його словами, тоді російський диктатор Володимир Путін збільшить свою силу.

Про це Джон Керрі сказав в інтерв'ю The Times у четвер, 4 липня.

Читайте також:

Що буде, якщо Трамп стане президентом США

"Путін збільшить свою силу, якщо Трамп переможе", — заявив Керрі.

За його словами, Трамп насамперед подбає про Америку і залишить Україну "напризволяще".

"Це було б запрошенням для якогось деспота, для наступного фашиста-демагога, який прийде. Тому я думаю, що ми перебуваємо в дуже, дуже важливому часі", — наголосив він.

Колишній держсекретар США вважає, що саме Джо Байден допоміг уникнути Третьої світової війни, виступивши проти Путіна, "лідера, який розмахує ядерною зброєю".

Щодо заяви Трампа про завершення війни в Україні "за один день", Керрі висловив можливість замороження конфлікту, коли жодна із сторін не зможе досягти перемоги.

"Я вірю, що ситуація в Україні якось розв'яжеться. Але я не обов'язково вірю, що хтось досягне абсолютної перемоги", — додав він.

Нагадаємо, два ключові радники Дональда Трампа представили кандидату у президенти США план, який має припинити війну Росії та України. Стратегія передбачає певні умови як для України, так і для Росії.

Також у разі перемоги на президентських виборах Дональд Трамп може відмовитися від розширення НАТО на сході Європи, тобто поставить хрест на вступі до Альянсу України і Грузії. Також, ймовірно, політик почне переговори з Путіним про закінчення війни в Україні на умовах невигідних Києву.