Клименко заявил, что Сунак эмоционально воспринял события в Украине

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: "Украинская правда"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак достаточно эмоционально воспринял то, что происходит в Украине. Он увидел уничтоженный дом, который пострадал 2 января в результате российской атаки на Киев.

Об этом сообщил Игорь Клименко в эфире телемарафона.

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"Он увидел уничтоженный дом, пострадавший 2 января в результате российской атаки на столицу. Он встретился с людьми, которые там проживали", — рассказал Клименко.

Вместе с жителями дома глава МВД показал Сунаку место "прилета", после которого во дворе образовалась воронка. Премьер Британии также увидел садик, который находится в 150 метрах, в котором не осталось ни окон, ни дверей.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев 12 января, чтобы предоставить очередной пакет военной помощи для Украины. Итогом встречи с президентом Владимиром Зеленским стало подписание соглашения на 10 лет в сфере безопасности между Украиной и Великобританией.

Также мы писали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил в Верховной Раде Украины. Политик подчеркнул, что Лондон никогда не покинет Украину в беде.