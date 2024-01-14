Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Клименко заявил, что Сунак эмоционально воспринял события в Украине arrow

Клименко заявил, что Сунак эмоционально воспринял события в Украине

14 января 2024 16:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Клименко заявил, что Сунак эмоционально воспринял события в Украине
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: "Украинская правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак достаточно эмоционально воспринял то, что происходит в Украине. Он увидел уничтоженный дом, который пострадал 2 января в результате российской атаки на Киев.

Об этом сообщил Игорь Клименко в эфире телемарафона.

Читайте также:

Сунак эмоционально отреагировал на события в Украине

"Он увидел уничтоженный дом, пострадавший 2 января в результате российской атаки на столицу. Он встретился с людьми, которые там проживали", — рассказал Клименко.

Вместе с жителями дома глава МВД показал Сунаку место "прилета", после которого во дворе образовалась воронка. Премьер Британии также увидел садик, который находится в 150 метрах, в котором не осталось ни окон, ни дверей.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев 12 января, чтобы предоставить очередной пакет военной помощи для Украины. Итогом встречи с президентом Владимиром Зеленским стало подписание соглашения на 10 лет в сфере безопасности между Украиной и Великобританией.

Также мы писали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил в Верховной Раде Украины. Политик подчеркнул, что Лондон никогда не покинет Украину в беде.

МВД
Киев
Великобритания
война
Украина
Риши Сунак
Игорь Клименко

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме