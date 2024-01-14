Клименко завив, що Сунак емоційно сприйняв події в Україні

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: "Українська правда"

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак досить емоційно сприйняв те, що відбувається в Україні. Він побачив знищений будинок, який постраждав 2 січня внаслідок російської атаки на Київ.

Про це повідомив Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

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"Він побачив знищений будинок, який постраждав 2 січня внаслідок російської атаки на столицю. Він зустрівся з людьми, які там проживали", — розповів Клименко.

Разом із мешканцями будинку очільник МВС показав Сунаку місце "прильоту", після якого в дворі утворилася вирва. Прем'єр Британії також побачив садок, який знаходиться за 150 метрів, в якому не залишилось ні вікон, ні дверей.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва 12 січня, щоб надати черговий пакет військової допомоги для України. Результатом зустрічі із президентом Володимиром Зеленським стало підписання угоди на 10 років у сфері безпеки між Україною та Великою Британією.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак виступив у Верховній Раді України. Політик наголосив, що Лондон ніколи не покине Україну в біді.