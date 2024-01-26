Китай попросил Иран сдерживать атаки хуситов в Красном море, — Reuters

Грузовой корабль Galaxy Leader сопровождается катерами Хути в Красном море. Фото: Houthi Military Media/Handout via REUTERS

Официальные лица Китая попросили Иран сдерживать атаки йеменских хуситов на корабле в Красном море. В противном случае это отразится на торговых отношениях Пекина с Тегераном.

Об этом сообщает Reuters.

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Обсуждение этих вопросов состоялось в ходе недавних встреч в обеих столицах.

По словам хуситов, нападения в Красном море направлены на поддержку палестинцев в Газе. Они вызвали подорожание морских перевозок и страхования, что коснулось Китая.

Иранские источники издания рассказали, что Пекин дал понять, что разочаруется в Тегеране, если любое судно, связанное с Китаем, будет атаковано или если интересы страны будут затронуты каким-либо образом.

Пока неизвестно, будет ли Иран принимать какие-либо меры. К тому же, к Китаю с просьбой использовать влияние на Иран обращались также США.

Напомним, военные США во вторник, 23 января, нанесли удары по целям в Ираке в ответ на атаку по американской базе. Удары были направлены на штаб-квартиру "КВ", склады и места подготовки запуска ракет, ракетных комплексов и БпЛА одностороннего поражения.

Также мы писали, что Иран обстрелял ракетами и дронами территорию Пакистана. В результате атаки погибли двое детей, еще трое получили ранения. Исламабад отреагировал на обстрел, пригрозив серьезными последствиями для Тегерана.