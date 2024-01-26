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Китай попросив Іран стримувати атаки хуситів у Червоному морі, — Reuters

26 січня 2024 08:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Китай попросив Іран стримувати атаки хуситів у Червоному морі, — Reuters
Вантажний корабель Galaxy Leader супроводжується катерами Хуті в Червоному морі. Фото: Houthi Military Media/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Офіційні особи Китаю попросили Іран стримувати атаки єменських хуситів на кораблі в Червоному морі. В інакшому випадку це позначиться на торговельних відносинах Пекіна з Тегераном.

Про це повідомляє Reuters.

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Обговорення цих питань відбулося під час нещодавніх зустрічей в обох столицях.

За словами хуситів, напади у Червоному морі спрямовані на підтримку палестинців у Газі. Вони спричинили подорожчання морських перевезень і страхування, що торкнулося Китаю.

Іранські джерела видання розповіли, що Пекін дав зрозуміти, що розчарується Тегераном, якщо будь-яке судно, пов'язане з Китаєм, буде атаковане, або якщо інтереси країни будуть зачеплені будь-яким чином.

Наразі невідомо, чи вживатиме Іран якихось заходів. До того ж, до Китаю з проханням використати вплив на Іран зверталися також США.

Нагадаємо, військові США у вівторок, 23 січня, завдали ударів по цілях в Іраку у відповідь на атаку по американській базі. Удари були спрямовані на штаб-квартиру "КХ", склади і місця підготовки запуску ракет, ракетних комплексів і БпЛА одностороннього ураження".

Також ми писали, що Іран обстріляв ракетами й дронами територію Пакистану. Внаслідок атаки загинули двоє дітей, ще троє — дістали поранення. Ісламабад відреагував на обстріл, пригрозивши серйозними наслідками для Тегерана.

Іран
Китай
корабель
червоне м'ясо
атака
Ємен

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