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Конца войны никто ждать не будет — что произойдет со школами в прифронтовых регионах

11 апреля 2024 05:56
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Реформа образования в Украине: что будет со школами в прифронтовых городах
Разрушенная школа в Краматорске. Фото: Донецкая областная прокуратура
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Реформа старшей школы в Украине начнется с 2027 года и должна кардинально изменить подход к учебным заведениям и программам для 10,11 и 12 классов. И ее начнут, даже если не закончится война, учитывая особенности каждого региона в отдельности.

Хорошее ли это решение и как будут реформировать школы в прифронтовых городах, эксклюзивно Новини.LIVE рассказал нардеп Виталий Безгин.

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"Реформу уже планируют. Надо понимать, что здесь есть представление на уровне парламента двух комитетов — образования и местного самоуправления. Мы здесь именно потому, что это касается направления громад. Что касается планирования и этапности, мы задавали этот вопрос представителям Министерства образования, что их отправные точки и тайминг опирается не на завершение военного положения, а уже сейчас. Они говорят, что в принципе оно не будет мешать с точки зрения моделирования сети", — сказал Безгин.

Нардеп Безгон
Нардеп Виталий Безгин. Фото: Facebook

Он добавил, что будет погрешность для территорий, находящихся в зоне активных боевых действий. Какая бы сейчас ни была стратегически смоделированная история для Харьковщины, Сумщины и севера Черниговщины, не говоря о разрушенных территориях, она будет подвергаться корректировке по завершению войны.

"Поэтому, я думаю, стоит двигаться параллельным треком и с точки зрения тайминга пытаться реализовать то, что хочет Министерство образования. Хотя я согласен, что есть вопрос, что возможно лучше было бы отталкиваться от полугода после завершения военного положения, оценить реальное наличие образовательного фонда и двигаться дальше", — добавил Безгин.

Напомним, с 2027 года на Украине начнется реформа образования в старших классах.

Это будут зимы не только для учеников, но и для учителей, ведь им придется учиться новому, чтобы остаться в профессии. Для многих это будет неприятно.

Главное в реформе старших классов то, что дети будут выбирать профильные предметы в зависимости от их пожеланий. Однако математику должны учить все, ведь оказывается, что с ней у детей проблемы.

образование
школы
нардепы
Минобразования
реформа
фронт

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