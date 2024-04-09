Нова реформа освіти з 2027 року - які зміни будуть у старшій школі

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Фото: Новини.LIVE

В Україні, попри війну, триватиме реформа середньої профільної освіти, яка стосуватиметься старшокласників. І головне те, що діти обиратимуть профільні предмети залежно від своїх побажань. Однак математику мають вчити всі, адже виявляється, що з нею в українських дітей проблеми.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

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Математика у школі

"Дуже цікавий момент, який часто лунає, — навіщо всім математика. Математика потрібна всім, питання лише, в якому обсязі. Бо є дані PISA (міжнародного дослідження. — Ред.), що наші діти банально не можуть порахувати відсотки, а це, вибачте, питання безпеки — матеріальної, фінансової і в прямому сенсі слова. Бо якщо людина не вивчала математику і фізику і не розуміє, що машину не можна одразу зупинити, що є інерція, то вона буде потрапляти в аварію", — сказав Горбачов.

Він додав, що потрібно шукати збалансований розподіл предметів. Математика потрібна, але її обсяг треба серйозно варіювати. Від загальної освіти для звичайної людини і поглиблено для тих, хто хоче професійно цим займатися.

За словами Горбачова, наразі у дітей також є вибір предметів у школі, але він небагатий. Немає гнучкості та мобільності. Це не профільна освіта.

"Ми маємо ситуацію, що 90% навчального плану жорсткі й немає вибору. А нам важливо, щоб дитина у старшій школі обирала предмети та курси, які їй потрібні і до яких у неї є схильність" — сказав Горбачов.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України заявило, що в державі з 2027 року розпочнеться реформування профільної середньої освіти. Головною метою такого рішення є індивідуальність навчання в старшій школі та свобода вибору для учнів.