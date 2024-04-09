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Украинские дети не умеют считать — что будет с математикой в школах после реформы

9 апреля 2024 18:18
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Новая реформа образования с 2027 года – какие изменения будут в старшей школе
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине, несмотря на войну, будет продолжаться реформа среднего профильного образования, которая будет касаться старшеклассников. И главное, что дети будут выбирать профильные предметы в зависимости от своих желаний. Однако математику должны учить все, ведь оказывается, что с ней у детей проблемы. 

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

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Математика в школе

"Очень интересный момент, который часто звучит, — зачем всем математика. Математика нужна всем, вопрос только, в каком объеме. Потому что есть данные PISA (международного исследования. — Ред.), что наши дети банально не могут посчитать проценты, а это, простите, вопрос безопасности — материальной, финансовой и в прямом смысле слова. Если человек не изучал математику и физику и не понимает, что машину нельзя сразу остановить, что есть инерция, то он будет попадать в аварию", — сказал Горбачев.

Он добавил, что нужно искать сбалансированное распределение предметов. Математика нужна, но ее объем следует серьезно варьировать. От общего образования для обычного человека и углубленного для тех, кто хочет профессионально этим заниматься.

По словам Горбачева, сейчас у детей тоже есть выбор предметов в школе, но он небогат. Нет гибкости и мобильности. Это не профильное образование.

"Мы имеем ситуацию, что 90% учебного плана жесткие и нет выбора. А нам важно, чтобы ребенок в старшей школе выбирал предметы и курсы, которые ему нужны и к которым у него есть склонность" — сказал Горбачев.

Напомним, Министерство образования и науки Украины заявило, что в государстве с 2027 года начнется реформирование профильного среднего образования. Главной целью такого решения является индивидуальность обучения в старшей школе и свобода выбора для учащихся.

дети
учеба
математика
школа
реформа

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