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Кінця війни ніхто чекати не буде — що відбудеться зі школами у прифронтових регіонах

11 квітня 2024 05:56
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Реформа освіти в Україні: що буде зі школами у прифронтових містах
Зруйнована школа у Краматорську. Фото: Донецька обласна прокуратура
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Реформа старшої школи в Україні розпочнеться з 2027 року і має кардинально змінити підхід до навчальних закладів і програм для 10,11 та 12 класів. І її розпочнуть, навіть якщо не закінчиться війна, враховуючи особливості кожного регіону окремо. 

Чи хороше це рішення і як реформуватимуть школи у прифронтових містах, ексклюзивно Новини.LIVE розповів нардеп Віталій Безгін. 

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"Реформу планують вже. Треба розуміти, що тут є подання на рівні парламенту двох комітетів — освіти та місцевого самоврядування. Ми тут саме тому, що це стосується напряму громад. Це стосується планування і етапності, ми ставили це питання представникам Міністерства освіти, що у них відправні точки і таймінг спирається не на завершення воєнного стану, а вже зараз. Вони кажуть, що в принипі воно не буде заважати з точки зору моделювання мережі", — сказав Безгін. 

Нардеп Безгін
Нардеп Віталій Безгін. Фото: Facebook

Він додав, що буде похибка для територій, які в зоні активних бойових дій. Яка б зараз не була стратегічно змодеольована історія для Харківщини, Сумщини і півночі Чернігівщини, не кажучи про зруйновані території,  вона буде піддаватися коригуванню після завершення війни. 

"Тому, я думаю, варто рухатися паралельним треком і з точки зору таймінгу намагатися реалізувати те, що хоче Міністерство освіти. Хоча я згоден, що є питання, що можливо краще було б відштовхуватися від пів року після завершення воєнного стану, оцінити реальну наявність освітнього фонду і рухатися далі", — додав Безгін. 

Нагадаємо, з 2027 року в Україні розпочнеться реформа освіти у старших класах.

Це будуть зімни не лише для учнів, а й для вчителів, адже їм доведеться вчитися новому, аби залишитися у професії. Для багатьох це буде неприємно. 

Головне у реформі старших класів те, що діти обиратимуть профільні предмети залежно від своїх побажань. Однак математику мають вчити всі, адже виявляється, що з нею в українських дітей проблеми. 

освіта
школи
нардепи
Міносвіти
реформа
фронт

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