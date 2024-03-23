Самые кровавые теракты в России при правлении диктатора Путина — видео

Одна из разрушенных российских многоэтажек в 1999 году. Фото: росСМИ

Во время пребывания диктатора Путина у власти в России произошли десятки террористических нападений. Первые, серия взрывов в многоэтажных жилых домах в 1999-м, еще до того, как он официально стал президентом. Но Борис Ельцин уже назвал его своим преемником.

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Взрывы жилых домов, 04-16 сентября 1999

Серия террористических актов произошла в российских городах Буйнакске, Москве и Волгодонске. Погибли 307 человек, более 1700 получили ранения разной степени тяжести. Еще одну якобы неудачную попытку теракта в сети прозвали "Рязанский сахар".

По словам многих аналитиков, таким образом Путин готовил крепкий плацдарм для власти. Речь идет о сворачивании институтов демократического общества и установлении в стране полицейского режима ФСБ. А также подготовка общественного мнения для разворачивания войны на подавление национально-освободительных движений на Северном Кавказе. После этого началась Вторая чеченская война, завершившаяся в 2009 году.

Один из терактов в 1999 году. Фото: росСМИ

Театр на Дубровке ("Норд-Ост"), 23-26 октября 2002

Согласно официальной версии 40 чеченских боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватили около 900 зрителей мюзикла "Норд-Ост" в здании московского театрального центра на Дубровке (Москва). Путин отказался вести переговоры по условиям освобождения заложников. В результате так называемой "антитеррористической операции" спецслужб России были застрелены все террористы, но также отравлены неизвестным газом 130 заложников (174 по утверждению общественной организации "Норд-Ост"). Приказ о штурме отдал лично диктатор Путин.

Необходимость штурма, цель использования и формула ядовитого газа до сих пор остаются засекреченными российскими властями. Окончательное количество погибших и правоохранительных органов в освобождении и гибели заложников остаются нераскрытой и противоречивой темой в российском обществе.

Теракт в Дубровке в Москве. Фото: росСМИ

Взрывы на российских самолетах, 24 августа 2004

С интервалом в одну минуту в воздухе взорвались два самолета: рейс Москва-Волгоград и Москва-Сочи. Оба рейса вылетели из московского аэропорта Домодедово. Через час после взлета оба лайнера были взорваны террористками-смертницами. Погибли 89 человек.

Ответственность взяла террористическая организация "Бригады Исламбули". Но чеченский террорист Шамиль Басаев заявил, что теракты подготовил он. 17 сентября 2004 года он опубликовал на вебсайте чеченских сепаратистов "Кавказ-центр" заявление, в котором утверждал, что теракты обошлись ему в 4000 долларов.

Родная сестра одной из взорвавших рейс террористок была уничтожена через неделю во время штурма захваченной террористами школы в Беслане (Северная Осетия).

Один из самолетов, взорванных в воздухе. Фото: росСМИ

Беслан, 01-03 сентября 2004

На протяжении почти трех дней террористы удерживали в заминированном помещении школы более 1100 пришедших на линейку заложников. Среди них было много детей. После провала переговоров был начат штурм с применением огнеметов, гранатометов и тяжелой военной техники. По официальной версии российского правительства 334 заложника (преимущественно дети) погибли.

Террористами были членами группировки "Риядус Салихин". Чеченский главарь Шамиль Басаев требовал выведения российских войск из региона, где шла война, и признания независимости республики. Теракт имел опасные и политические последствия в РФ. Трагические события привели к ряду реформ российского правительства, консолидировавших власть в Кремле и усиливших полномочия Путина.

Теракт в Беслане. Фото: росСМИ

Невский экспресс, 27 ноября 2009

По версии следствия, подрыв взрывного устройства произошел под электровозом, курсировавшим по маршруту Москва–Санкт-Петербург. В результате был вырван кусок рельса длиной более 50 см. По мнению следователей, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 7 кг тротилового эквивалента.

Российские официальные лица заявили сначала о 39 погибших и 95 раненых, но позже уменьшили число погибших до 27 человек (среди них были и чиновники). По данным российского правительства и служб помощи, катастрофа явилась следствием террористического акта, крупнейшего в России за пределами Северного Кавказа за последние годы.

В марте 2010 года, в ходе спецоперации, убит Саид Бурятский, лидер боевиков, признанных ответственными за совершение теракта. В то время директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что правоохранительные органы РФ уничтожили 26 членов преступной группировки и еще 14 человек были арестованы. Известный российский писатель и публицист Виктор Суворов заявил, что взрыв экспресса был спланирован Кремлем.

Теракт экспресса по маршруту Москва-Санкт-Петербург. Фото: росСМИ

Crocus City Hall, Москва, 22 марта 2024

Неизвестные устроили стрельбу перед концертом российской рок-группы "Пикник" в пригороде столицы РФ. Возник пожар, охвативший 13 тысяч кв.м. По неофициальным данным, речь идет о десятках погибших. В ГУР заявили, что тракт в Москве — спланированная и сознательная провокация российских спецслужб по указанию Путина.

"Ее цель — оправдание еще более жестких ударов по Украине и тотальной мобилизации на России. Публичную казнь людей в Москве следует понимать как угрозу Путина еще большей эскалацией и расширением войны", — говорится в заявлении ГУР.

На відео сотні людей біжать по мосту з «Крокуса», рятуючись від терористів.

Росіяни біжать цілувати путіна.

Попередньо, 40 загиблих та понад 100 постраждалих унаслідок теракту в комплексі "Крокус" на цю мить. pic.twitter.com/Su14QcJztD — Сергій Погребецький (@pogrebeckij) March 22, 2024

Напомним, ранее мы писали о теракте в московском концертно-развлекательном комплексе Crocus City Hall. В ГУР заявили, что теракт в торговом центре Crocus City Hall был спланирован российскими спецслужбами по указанию Путина.