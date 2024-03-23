Найкривавіші теракти в Росії при правлінні диктатора Путіна — відео

Одна зі зруйнованих російських багатоповерхівок 1999 року. Фото: росЗМІ

Під час перебування диктатора Путіна при владі в Росії сталися десятки терористичних нападів. Перші, серія вибухів в багатоповерхових житлових будинках 1999-го, ще до того, як він офіційно став президентом. Але Борис Єльцин вже назвав його своїм наступником.

Новини.LIVE нагадає про найрезонансніші терористичні акти у РФ.

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Вибухи житлових будинків, 04-16 вересня 1999

Серія терористичних актів сталась у російських містах Буйнакськ, Москва та Волгодонськ. Загинули 307 осіб, понад 1700 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Ще одну нібито невдалу спробу теракту в мережі прозвали "Рязанський цукор".

За словами багатьох аналітиків, таким чином Путін готував міцний плацдарм для влади. Йдеться про згортання інститутів демократичного суспільства та встановлення в країні поліцейського режиму ФСБ. А також підготовку суспільної думки для розгортання війни на придушення національно-визвольних рухів на Північному Кавказі. Після цього розпочалась Друга чеченська війна, яка завершилась 2009 року.

Один з терактів 1999 року. Фото: росЗМІ

Театр на Дубровці ("Норд-Ост"), 23-26 жовтня 2002

Згідно з офіційною версією 40 чеченських бойовиків на чолі з Мовсаром Бараєвим захопили близько 900 глядачів мюзиклу "Норд-Ост" у будинку московського театрального центру на Дубровці (Москва). Путін відмовився вести переговори про умови визволення заручників. Унаслідок так званої "антитерористичної операції" спецслужб Росії були застрелені всі терористи, але і також отруєні невідомим газом 130 заручників (174 за ствердженням громадської організації "Норд-Ост"). Наказ про штурм віддав особисто диктатор Путін.

Необхідність штурму, ціль використання та формула отруйного газу досі лишаються засекреченими російською владою. Остаточна кількість загиблих і роль правоохоронних органів у визволенні та загибелі заручників залишаються нерозкритою та суперечливою темою в російському суспільстві.

Теракт на Дубровці в Москві. Фото: росЗМІ

Вибухи на російських літаках, 24 серпня 2004

З інтервалом в одну хвилину в повітрі вибухнули два літаки: рейс Москва-Волгоград та Москва-Сочі). Обидва рейси вилетіли з московського аеропорту Домодєдово. Через годину після зльоту обидва лайнери були підірвані терористками-смертницями. Загинуло 89 осіб.

Відповідальність на себе взяла терористична організація "Бригади Ісламбулі". Але чеченський терорист Шаміль Басаєв заявив, що теракти підготував він. 17 вересня 2004 року він опублікував на вебсайті чеченських сепаратистів "Кавказ-центр" заяву, в якій стверджував, що теракти обійшлися йому в 4000 доларів.

Рідна сестра однієї з терористок, яка підірвала рейс, була знищена через тиждень під час штурму захопленої терористами школи у Беслані (Північна Осетія).

Один з літаків, який підірвали у повітрі. Фото: росЗМІ

Беслан, 01-03 вересня 2004

Упродовж майже трьох днів терористи утримували в замінованому приміщенні школи понад 1100 заручників, які прийшли на лінійку. Серед них було багато дітей. Після провалу переговорів було розпочато штурм із застосуванням вогнеметів, гранатометів і важкої військової техніки. За офіційною версією російського уряду 334 заручники (переважно діти) загинули.

Терористи були членами угруповання "Ріядус Саліхін". Чеченський ватажок Шаміль Басаєв вимагав виведення російських військ з регіону, де тривала війна, та визнання незалежності республіки. Теракт мав безпекові та політичні наслідки у РФ. Трагічні події призвели до низки реформ російського уряду, які консолідували владу в Кремлі та посилили повноваження Путіна.

Теракт в Беслані. Фото: росЗМІ

Невський експрес, 27 листопада 2009

За версією слідства, підрив вибухового пристрою стався під електровозом, який курсував по маршруту Москва–Санкт-Петербург. В результаті було вирвано шматок рейки довжиною понад 50 см. На думку слідчих, спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг тротилового еквівалента.

Російські офіційні особи заявили спочатку про 39 загиблих та 95 поранених, але пізніше зменшили число загиблих до 27 осіб (серед них були і високопосадовці). За даними російського уряду та служб допомоги, катастрофа стала наслідком терористичного акту, найбільшого в Росії за межами Північного Кавказу за останні роки.

В березні 2010 року, в ході спецоперації, вбито Саїда Бурятського, лідера бойовиків, визнаних відповідальними за скоєння теракту. На той час директор ФСБ Олександр Бортников повідомив, що правоохоронні органи РФ знищили 26 членів злочинного угруповання та ще 14 осіб було заарештовано. Відомий російський письменник та публіцист Віктор Суворов заявив, що вибух експреса був спланований Кремлем.

Теракт експреса за маршрутом Москва—Санкт-Петербург. Фото: росЗМІ

Crocus City Hall, Москва, 22 березня 2024

Невідомі влаштували стрілянину перед концертом російського рок-гурту "Пикник" в пригороді столиці РФ. Виникла пожежа, яка охопила 13 тисяч кв.м. За неофіційними даними йдеться про десятки загиблих. В ГУР заявили, що тракт у Москві — спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна.

"Її мета — виправдання ще більш жорстких ударів по Україні та тотальної мобілізації на Росії. Публічну страту людей у Москві варто розуміти як погрозу Путіна ще більшою ескалацією та розширення війни", — йдеться в заяві ГУР.

На відео сотні людей біжать по мосту з «Крокуса», рятуючись від терористів.

Росіяни біжать цілувати путіна.

Попередньо, 40 загиблих та понад 100 постраждалих унаслідок теракту в комплексі "Крокус" на цю мить. pic.twitter.com/Su14QcJztD — Сергій Погребецький (@pogrebeckij) March 22, 2024

Нагадаємо, раніше ми писали про теракт в московському концертно-розважальному комплексі Crocus City Hall. У ГУР заявили, що теракт в Crocus City Hall був спланований російськими спецслужбами за вказівкою Путіна