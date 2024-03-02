Руководитель вновь созданного "Державного оператора тилу" срывает поставки продовольствия для армии

Арсен Жумадилов. Фото: Минобороны

Руководитель нового "Государственного оператора тыла" Арсен Жумадилов ставит своими действиями под угрозу поставки питания для армии. Он кардинально изменил условия для поставщиков, в основе которых множество штрафов.

Об этом заявил общественный деятель и правозащитник Александр Аронец.

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Александр Аронец рассказал, что предыдущие торги 22 февраля так и не состоялись, поскольку их условия были намеренно выписаны под ограниченное количество не пришедших на конкурс ритейлеров. В частности, из-за дискриминационных критериев.

"Подозреваю, что не пришли потому, что испугались топорности и дерзости, с которыми все под них затачивалось", — предположил Аронец.

После торгов Жумадилов решил кардинально изменить условия к поставщикам, отменив все дискриминационные требования. Однако вводятся другие — в их основе большое количество штрафов, которые предлагает налагать на поставщиков пищи.

"Если для ритейлеров была предоплата и отсутствие штрафов, то сейчас отсрочка и штраф свыше 50% стоимости товара за день просрочки. То есть ехала машина, сломалась. На тебе штраф в 50%", — рассказал правозащитник.

Среди других новшеств Жумадилова — штраф в размере 20% за отсутствие регистрации поставщиком налоговой накладной или штраф 1% от суммы контракта, если проверка не смогла попасть на склад.

По словам общественного деятеля, поставщики объясняют это тем, что это месть за то, что ему не удалось завести "своих игроков" для поставок ВСУ.

Он считает, что новые торги будут обжалованы в судах, и питание для армии окажется под угрозой.

Что думают военные

Экс-командующий Аэромобильными войсками Украины Иван Якубец заявил, что Жумадилова нужно лишить функции заказчика и возвращать ее в Миноборону.

"Этот Жумадилов погряз в коррупции. Еще больше, чем была раньше. Вопросами питания армии — во время войны тем более — должно заниматься МОУ, и здесь даже повода для дискуссий нет", — сказал он.

Известно, что на следующей неделе Жумадилова планируют вызвать на заседание Комитета по нацбезопасности и обороне Верховной Рады. Там ожидают получить объяснение его действиям и понять, успеет ли ДОТ заказать продовольствие для ВСУ вовремя.

Отметим, что срок истекает 15 марта, а контракты с поставщиками должны быть подписаны не позднее чем за две недели до этого. Следовательно, Жумадилов уже не успевает.

Ранее в Минобороны заявили, что планируют ужесточить контроль качества питания для защитников. Для этого вдвое увеличат количество рабочих групп, ответственных за проверку.

Также мы писали, что детективы НАБУ расследуют более 69 производств по злоупотреблениям в сфере обороны. Речь идет о закупках вооружения, бронетехники, питания и одежды.