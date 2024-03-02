Керівник новоствореного "Державного оператора тилу" зриває постачання харчів для армії

Арсен Жумаділов. Фото: Міноборони

Очільник новоствореного "Державного оператора тилу" Арсен Жумаділов ставить своїми діями під загрозу постачання харчування для армії. Він кардинально змінив умови для постачальників, в основі яких безліч штрафів.

Про це заявив громадський діяч і правозахисник Олександр Аронець.

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Олександр Аронець розповів, що попередні торги 22 лютого так і не відбулися, оскільки їх умови були навмисно виписані під обмежену кількість ритейлерів, які не прийшли на конкурс. Зокрема, через дискримінаційні критерії.

"Підозрюю, що не прийшли тому, що злякалися топорності й зухвалості, з якими все під них заточувалося", — припустив Аронець.

Після торгів Жумаділов вирішив кардинально змінити умови до постачальників, скасувавши всі дискримінаційні вимоги. Однак вводяться інші — в їх основі велика кількість штрафів, які він пропонує накладати на постачальників їжі.

"Якщо для ритейлерів була передоплата та відсутність штрафів, то зараз відстрочка та штраф понад 50% вартості товару за день прострочки. Тобто, їхала машина, зламалася. На тобі штраф у 50% відсотків", — розповів правозахисник.

Серед інших нововведень Жумаділова — штраф у розмірі 20% за відсутність реєстрації постачальником податкової накладної або штраф 1% від суми контракту, якщо перевірка не змогла потрапити на склад.

За словами громадського діяча, постачальники пояснюють це тим, що це помста за те, що йому не вдалося завести "своїх гравців" для постачань ЗСУ.

Він вважає, що нові торги будуть оскаржені в судах і харчування для армії опиниться під загрозою.

Що думають військові

Екскомандувач Аеромобільних військ України Іван Якубець заявив, Жумаділова треба позбавити функції замовника і повертати її до Міноборони.

"Цей Жумаділов загруз в корупції. Ще більшій, ніж була раніше. Питаннями харчування армії — під час війни тим паче — повинне займатися МОУ, і тут навіть приводу для дискусій немає", — сказав він.

Відомо, що наступного тижня Жумаділова планують викликати на засідання Комітету з нацбезпеки і оборони Верховної Ради. Там очікують отримати пояснення його діям й зрозуміти, чи встигне ДОТ замовити харчі для ЗСУ вчасно.

Зазначимо, що термін спливає 15 березня, а контракти з постачальниками мають бути підписані не пізніше ніж за два тижні до цього. Отже, Жумаділов вже не встигає.

Раніше у Міноборони заявили, що планують посилити контроль якості харчування для захисників. Для цього вдвоє збільшать кількість робочих груп, які відповідальні за перевірку.

Також ми писали, що детективи НАБУ розслідують понад 69 проваджень щодо зловживань у сфері оборони. Йдеться про закупівлі озброєння, бронетехніки, харчування та одягу.