Карта Украины без Крыма на телемарафоне — телеканал выступил с заявлением

Студия телеканала "Мы-Украина", участвующего в телемарафоне. Фото: оф.сайт "Мы-Украина"

Руководство телеканала "Мы-Украина" выступило с заявлением относительно сюжета, в котором они показали карту Украины без аннексированного Крымского полуострова. Там заявили, что они примут соответствующие меры.

Об этом стало известно из официального сайта телеканала.

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Официальное заявление канала "Мы Украина". Источник: оф.сайт телеканала

"В сюжете действительно была изображена карта России, на которой ошибочно обозначен украинский полуостров Крым. Это грубая ошибка. Команда признает свою ответственность. Степень вины каждого из причастных к созданию и выпуску материала в эфир определяется. Виновники неизбежно понесут наказание", — говорится в заявлении телеканала.

Детали скандала

Напомним, что сегодняшний выпуск телемарафона "Єдині новини" показал карту России, включающую аннексированный Крым как часть РФ. Также на карте показали российские регионы, столкнувшиеся с проблемами ЖКХ.

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В то же время, по данным американского ISW, Кремль ужесточает меры цензуры, чтобы ограничить критику российской войны в Украине накануне президентских выборов в марте 2024 года. Руководство РФ хочет заставить замолчать обеспокоенных родственников, недовольных мобилизацией военных.

Также в чешской контрразведке заявили, что находящиеся в странах Европы спецслужбы России и дальше продолжают помогать обходить санкции Европейского Союза. Деятельность российских агентов была зафиксирована и в 2023 году.