Карта Украины без Крыма на телемарафоне — телеканал выступил с заявлением
Руководство телеканала "Мы-Украина" выступило с заявлением относительно сюжета, в котором они показали карту Украины без аннексированного Крымского полуострова. Там заявили, что они примут соответствующие меры.
Об этом стало известно из официального сайта телеканала.
Телеканал прокомментировал скандал
"В сюжете действительно была изображена карта России, на которой ошибочно обозначен украинский полуостров Крым. Это грубая ошибка. Команда признает свою ответственность. Степень вины каждого из причастных к созданию и выпуску материала в эфир определяется. Виновники неизбежно понесут наказание", — говорится в заявлении телеканала.
Детали скандала
Напомним, что сегодняшний выпуск телемарафона "Єдині новини" показал карту России, включающую аннексированный Крым как часть РФ. Также на карте показали российские регионы, столкнувшиеся с проблемами ЖКХ.
События в России — последние новости
В то же время, по данным американского ISW, Кремль ужесточает меры цензуры, чтобы ограничить критику российской войны в Украине накануне президентских выборов в марте 2024 года. Руководство РФ хочет заставить замолчать обеспокоенных родственников, недовольных мобилизацией военных.
Также в чешской контрразведке заявили, что находящиеся в странах Европы спецслужбы России и дальше продолжают помогать обходить санкции Европейского Союза. Деятельность российских агентов была зафиксирована и в 2023 году.
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