В ефірі національного телемарафону показали карту Росії із окупованим Кримом

Мапа Росії з окупованим Кримом. Фото: скриншот

Сьогоднішній випуск телемарафону "Єдині новини" показав карту Росії, що включає анексований Крим як частину РФ. Також на карті показали російські регіони, які зіткнулися із проблемами ЖКГ.

Карту показали у прямому ефірі.

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Сюжет був зосереджений на проблемах у сфері ЖКГ Росії, висвітлюючи, зокрема, відсутність опалення у Свердловській області та аварію на тепломережах у Орловській області.

На цій карті були відзначені регіони, які зіткнулися з подібними проблемами, включаючи Крим, який знаходиться під тимчасовою окупацією Росії.

Анексія Криму у 2014 році

Крим був окупований Росією у березні 2014 року. Верховна Рада України позначила 20 лютого 2014 як дату початку тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією.

Міжнародні організації засудили окупацію Криму як незаконну та виступили проти дій Росії. Своєю чергою Росія стверджує, що анексія Криму є "возз'єднанням" і посилається на "відновлення історичної справедливості".

Після початку війни в Україні російська сторона активно використовує півострів Крим для військових цілей, включаючи запуск безпілотників і ракет, а також використання незаконно побудованого Кримського мосту як маршрут для транспортування військового обладнання.

Нагадаємо, що російські загарбники готуються до боїв у тимчасово окупованій Євпаторії. Зокрема, ворог створює більшу кількість інженерно-фортифікаційних споруд.

Крім того, росіяни перекинули до Криму новий десантний корабель на кшталт "Іван Грен". У ВМС зазначають, що за його допомогою ворог намагається вивезти боєздатні частини ЧФ РФ до Новоросійська.