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В эфире национального телемарафона показали карту России с оккупированным Крымом

16 января 2024 19:44
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В эфире национального телемарафона показали карту России с оккупированным Крымом
Карта России с оккупированным Крымом. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сегодняшний выпуск телемарафона "Єдині новини" показал карту России, включающую аннексированный Крым как часть РФ. Также на карте показали российские регионы, которые столкнулись с проблемами ЖКХ.

Карту показали в прямом эфире.

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Сюжет был сосредоточен на проблемах в сфере ЖКХ России, освещая, в частности, отсутствие отопления в Свердловской области и аварию на теплосетях в Орловской области. 

На этой карте были отмечены регионы, столкнувшиеся с подобными проблемами, включая Крым, который находится под временной оккупацией России.

Аннексия Крыма в 2014 году

Крым был оккупирован Россией в марте 2014 года. Верховная Рада Украины обозначила 20 февраля 2014 года как дату начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 

Международные организации осудили оккупацию Крыма как незаконную и выступили против действий России. В свою очередь Россия утверждает, что аннексия Крыма является "воссоединением", и ссылается на "восстановление исторической справедливости".

После начала войны в Украине российская сторона активно использует полуостров Крым для военных целей, включая запуск беспилотников и ракет, а также использование незаконно построенного Крымского моста в качестве маршрута для транспортировки военного оборудования.

Напомним, что российские захватчики готовятся к боям во временно оккупированной Евпатории. В частности, враг создает большее количество инженерно-фортификационных сооружений.

Кроме того, россияне перекинули в Крым новый десантный корабль типа "Иван Грен". В ВМС отмечают, что с его помощью враг пытается вывезти боеспособные части ЧФ РФ в Новороссийск.

Крым
карта
телемарафон
война в Украине
Россия

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