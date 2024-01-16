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Карта України без Криму на телемарафоні — телеканал виступив із заявою

16 січня 2024 23:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Карта України без Криму на телемарафоні — телеканал виступив із заявою
Студія телеканалу "Ми-Україна", який бере участь у телемарафоні. Фото: оф.сайт "Ми-Україна"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Керівництво телеканалу "Ми-Україна" виступило із заявою, стосовно сюжету, у якому вони показали карту України без анексованого Кримського півострова. Там заявили, що вони приймуть відповідні заходи. 

Про це стало відомо з офіційного сайту телеканалу

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Офіційна заява каналу "Ми-Україна". Джерело: оф.сайт телеканалу

"В сюжеті дійсно була зображена карта Росії, на якій помилково позначений український півострів Крим. Це груба помилка. Команда визнає свою відповідальність. Ступінь провини кожного з причетних до створення та випуску матеріалу в ефір визначається. Винуватці неминуче понесуть покарання", — йдеться у заяві телеканалу. 

Деталі скандалу 

Нагадаємо, що сьогоднішній випуск телемарафону "Єдині новини" показав карту Росії, яка включає анексований Крим, як частину РФ. Також на карті показали російські регіони, які зіткнулися з проблемами ЖКГ.

Події в Росії — останні новини

Водночас за даними американського ISW, Кремль посилює заходи цензури, щоб обмежити критику російської війни в Україні напередодні президентських виборів у березні 2024 року. Керівництво РФ хоче змусити замовкнути стурбованих родичів, які незадоволені мобілізацією військових.

Також у чеській контррозвідці заявили, що спецслужби Росії, які перебувають в країнах Європи, і далі продовжують допомагати обходити санкції Європейського Союзу. Діяльність російських агентів було зафіксовано й у 2023 році.

скандал
ЗМІ
Україна
телемарафон
Росія

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