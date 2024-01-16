Карта України без Криму на телемарафоні — телеканал виступив із заявою
Керівництво телеканалу "Ми-Україна" виступило із заявою, стосовно сюжету, у якому вони показали карту України без анексованого Кримського півострова. Там заявили, що вони приймуть відповідні заходи.
Про це стало відомо з офіційного сайту телеканалу.
Телеканал прокоментував скандал
"В сюжеті дійсно була зображена карта Росії, на якій помилково позначений український півострів Крим. Це груба помилка. Команда визнає свою відповідальність. Ступінь провини кожного з причетних до створення та випуску матеріалу в ефір визначається. Винуватці неминуче понесуть покарання", — йдеться у заяві телеканалу.
Деталі скандалу
Нагадаємо, що сьогоднішній випуск телемарафону "Єдині новини" показав карту Росії, яка включає анексований Крим, як частину РФ. Також на карті показали російські регіони, які зіткнулися з проблемами ЖКГ.
Події в Росії — останні новини
Водночас за даними американського ISW, Кремль посилює заходи цензури, щоб обмежити критику російської війни в Україні напередодні президентських виборів у березні 2024 року. Керівництво РФ хоче змусити замовкнути стурбованих родичів, які незадоволені мобілізацією військових.
Також у чеській контррозвідці заявили, що спецслужби Росії, які перебувають в країнах Європи, і далі продовжують допомагати обходити санкції Європейського Союзу. Діяльність російських агентів було зафіксовано й у 2023 році.
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