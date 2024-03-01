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Канада готова разместить войска в Украине — министр обороны назвал условие

1 марта 2024 12:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Канада готова разместить войска в Украине — министр обороны назвал условие
Министр обороны Канады Билл Блэр. Фото: The Globe and Mail
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна может разместить войска на территории Украины. При этом он отметил, что об участии в боевых действиях речь не идет.

Об этом Блэр заявил в интервью Toronto Star в пятницу, 1 марта.

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Канада готова разместить войска в Украине

"Я не хочу размещать личный состав канадских вооруженных сил где-нибудь рядом с театром боевых действий, где может показаться, что мы берем на себя любой компонент боевой роли", — подчеркнул Блэр.

При этом он выразил мнение, что канадские военные могли бы тренировать украинских военнослужащих. Также они могли бы действовать в небоевой роли против России вдали от фронта.

Ранее, 28 февраля, Блэр категорически отказывался отправлять войска в Украину.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО.

Напомним, на слова Макрона отреагировал Президент Владимир Зеленский. Впрочем, глава государства не смог дать развернутый комментарий, ведь не знает всех деталей этого вопроса.

В то же время Германия, Великобритания и другие европейские страны заявили, что не планируют отправлять сухопутные войска в Украину.

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил ракетным ударом по странам, которые направят свои войска в Украину. По его словам, у России есть дальнобойное оружие, которое "достанет до их территорий".

Канада
война
Украина
мир
Россия

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