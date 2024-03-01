Канада готова розмістити війська в Україні — міністр оборони назвав умову

Міністр оборони Канади Білл Блер. Фото: The Globe and Mail

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що його країна може розмістити війська на території України. При цьому він зазначив, що про участь у бойових діях не йдеться.

Про це Блер заявив в інтерв'ю Toronto Star у п'ятницю, 1 березня.

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"Я не хочу розміщувати особовий склад канадських збройних сил де-небудь поруч із театром бойових дій, де може скластися враження, що ми беремо на себе будь-який компонент бойової ролі", — наголосив Блер.

При цьому він висловив думку, що канадські військові могли б тренувати українських військовослужбовців. Також вони були б спроможні діяти у небойовій ролі проти Росії далеко від фронту.

Раніше, 28 лютого, Блер категорично відмовлявся відправляти війська до України.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відправку до України військових НАТО.

Нагадаємо, на слова Макрона відреагував Президент Володимир Зеленський. Втім глава держави не зміг дати розгорнутий коментар, адже не знає всіх деталей цього питання.

Водночас Німеччина, Велика Британія та інші європейські країни заявили, що не планують надсилати сухопутні війська в Україну.

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив ракетним ударом по країнах, які направлять свої війська в Україну. За його словами, Росія має далекобійну зброю, яка "дістане до їхніх територій".