Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Канада готова розмістити війська в Україні — міністр оборони назвав умову arrow

Канада готова розмістити війська в Україні — міністр оборони назвав умову

1 березня 2024 12:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Канада готова розмістити війська в Україні — міністр оборони назвав умову
Міністр оборони Канади Білл Блер. Фото: The Globe and Mail
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що його країна може розмістити війська на території України. При цьому він зазначив, що про участь у бойових діях не йдеться.

Про це Блер заявив в інтерв'ю Toronto Star у п'ятницю, 1 березня.

Читайте також:

Канада готова розмістити війська в Україні

"Я не хочу розміщувати особовий склад канадських збройних сил де-небудь поруч із театром бойових дій, де може скластися враження, що ми беремо на себе будь-який компонент бойової ролі", — наголосив Блер.

При цьому він висловив думку, що канадські військові могли б тренувати українських військовослужбовців. Також вони були б спроможні діяти у небойовій ролі проти Росії далеко від фронту.

Раніше, 28 лютого, Блер категорично відмовлявся відправляти війська до України.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відправку до України військових НАТО.

Нагадаємо, на слова Макрона відреагував Президент Володимир Зеленський. Втім глава держави не зміг дати розгорнутий коментар, адже не знає всіх деталей цього питання.

Водночас Німеччина, Велика Британія та інші європейські країни заявили, що не планують надсилати сухопутні війська в Україну.

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив ракетним ударом по країнах, які направлять свої війська в Україну. За його словами, Росія має далекобійну зброю, яка "дістане до їхніх територій".

Канада
війна
Україна
світ
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році