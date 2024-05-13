Израильские военные продвинулись на севере сектора Газа

Израильские военные. Фото: REUTERS/Raneen Sawafta

ХАМАС заявил, что израильские военные продвинулись дальше в Джабалию на севере сектора Газа. Сейчас там зафиксировано большое количество танков.

Об этом сообщает The Times of Israel в понедельник, 13 мая.

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ЦАХАЛ в воскресенье, 12 мая, начал новое наступление на позиции ХАМАС в Джабалии. Это произошло после того, как израильские военные обнаружили там перегруппировку боевиков террористической группировки.

Местные говорят, что танки движутся к центру крупнейшего из восьми лагерей беженцев в Газе. По их словам, танковые снаряды упали в центре лагеря, а авиаудары разрушили несколько домов.

Сообщается, что несколько человек погибли и получили ранения в результате серии авиаударов по лагерю в течение ночи.

В Рафахе сообщают о сильных обстрелах и авиаударах по восточной части города.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил позицию, что Америка не поддержит военные действия Израиля в Рафахе, если не будет разработан надежный план защиты гражданских. Он также отметил, что США воздержатся от передачи определенных видов вооружения, включая тяжелые бомбы, из-за возможного влияния на густонаселенные районы.

Также в Израиле выступили против предоставления Палестине полноправного членства в Организации Объединенных Наций. Там заявили, что если это решение будет принято, США прекратят финансирование организации и ее комитетов.