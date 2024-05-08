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Ізраїль виступає проти надання Палестині членства в ООН — з чим це пов'язано

8 травня 2024 16:32
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Ілля Рябінін
редактор
Ізраїль виступає проти надання Палестині членства в ООН — з чим це пов'язано
Засідання Радбезу ООН. Фото: REUTERS/Mike Segar
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Ізраїлі виступили проти надання Палестині повноправного членства в Організації Об'єднаних Націй. Там заявили, що якщо це рішення буде ухвалено, США припинять фінансування організації та її комітетів.

Про це заявив постпред Ізраїлю в ООН Гілад Ердан в коментарі агенції Reuters.

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Як повідомляється, у п’ятницю, 10 травня, Генасамблея ООН може проголосувати за проєкт резолюції, яка визнає право Палестини бути повноправним членом ООН, та рекомендуватиме Радбезу "повторно розглянути це питання". За словами дипломата, це надасть палестинцям де-факто статус держави, що суперечить установчому Статуту ООН.

"Якщо він буде схвалений, я очікую, що Сполучені Штати повністю припинять фінансування ООН та її інститутів відповідно до американського законодавства", — сказав Ердан.

Проте згідно з законодавством США, Вашингтон не може фінансувати інститути ООН, які надають повне членство  без "міжнародно визнаних атрибутів" державності. Агенція зауважила, що у 2011 році був прецедент, коли США припинили фінансування ЮНЕСКО після того, як палестинці стали його повноправними членами.

"Ми знаємо про резолюцію та знову висловлюємо нашу стурбованість щодо будь-яких спроб надати певні пільги суб'єктам у той час, як існують нерозв’язані питання щодо відповідності палестинців критеріям Статуту ООН", — сказав в коментарі спікер місії США в ООН Нейт Еванс.

Водночас інші дипломати в розмові з журналістами агенції, заявили, що вступ Палестини в ООН може створити прецедент для спроб Косова і Тайваня також подати заявку до ООН.

Нагадаємо, раніше Ізраїль взяв під контроль КПП "Рафах" на кордоні сектора Гази та Єгипту, який слугував пунктом в'їзду в регіон з боку африканської країни.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна не буде укладати мирну угоду з Палестиною, бо це лише наблизить наступний конфлікт.

США
Ізраїль
ООН
гроші
Палестина

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