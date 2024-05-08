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Израиль выступает против предоставления Палестине членства в ООН — с чем это связано

8 мая 2024 16:32
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Израиль выступает против предоставления Палестине членства в ООН — с чем это связано
Заседание Совбеза ООН. Фото: REUTERS/Mike Segar
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Израиле выступили против предоставления Палестине полноправного членства в Организации Объединенных Наций. Там заявили, что если это решение будет принято, США прекратят финансирование организации и ее комитетов.

Об этом заявил постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан в комментарии агентству Reuters.

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Как сообщается, в пятницу, 10 мая, Генассамблея ООН может проголосовать за проект резолюции, признающей право Палестины быть полноправным членом ООН, и будет рекомендовать Совбезу "повторно рассмотреть этот вопрос". По словам дипломата, это предоставит палестинцам де-факто статус государства, что противоречит учредительному Уставу ООН.

"Если он будет одобрен, я ожидаю, что Соединенные Штаты полностью прекратят финансирование ООН и ее институтов в соответствии с американским законодательством", — сказал Эрдан.

Однако, согласно законодательству США, Вашингтон не может финансировать институты ООН, которые предоставляют полное членство без "международно признанных атрибутов" государственности. Агентство отметило, что в 2011 году был прецедент, когда США прекратили финансирование ЮНЕСКО после того, как палестинцы стали его полноправными членами.

"Мы знаем о резолюции и снова выражаем нашу обеспокоенность по поводу любых попыток предоставить определенные льготы субъектам в то время, как существуют нерешенные вопросы о соответствии палестинцев критериям Устава ООН", — сказал в комментарии спикер миссии США в ООН Нейт Эванс.

В то же время другие дипломаты в разговоре с журналистами агентства заявили, что вступление Палестины в ООН может создать прецедент для попыток Косово и Тайваня также подать заявку в ООН.

Напомним, ранее Израиль взял под контроль КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта, служившего пунктом въезда в регион со стороны африканской страны.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не будет заключать мирное соглашение с Палестиной, потому что это лишь приблизит следующий конфликт.

США
Израиль
ООН
деньги
Палестина

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