Блінкен розповів, чому США не підтримують військову операцію Ізраїлю в Рафаху

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив позицію, що Америка не підтримає військові дії Ізраїлю в Рафаху, якщо не буде розроблено надійний план захисту цивільних. Він також зазначив, що США утримаються від передачі певних видів озброєння, включаючи важкі бомби, через можливий вплив на густонаселені райони.

Про це повідомило видання CBS News у неділю, 12 травня.

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Блінкен заявив, що президент Джо Байден наголосив на необхідності захисту цивільного населення та забезпечення гуманітарної допомоги.

"З першого дня президент Байден був сповнений рішучості підтримати Ізраїль у захисті себе та у спробах зробити так, щоб події 7 жовтня ніколи не повторилися. Водночас він дуже ясно дав зрозуміти, що при цьому вкрай важливо, щоб Ізраїль захищав мирне населення та забезпечував доставку гуманітарної допомоги тим, хто її потребує", – заявив держсекретар США.

Блінкен також заявив про намір США розробити план дій після війни в Газі, вказуючи на ризик повернення ХАМАС до звільнених Ізраїлем територій.

"Нині траєкторія, на якій перебуває Ізраїль, полягає в тому, що навіть якщо він увійде і почне активні дії в Рафаху, там все одно залишаться тисячі озброєних бойовиків ХАМАС. Це означає, що Ізраїль потенційно може успадкувати повстанський рух або вакуум, заповнений хаосом, анархією та, ймовірно, ХАМАС", — додав Блінкен.

Нагадаємо, Ізраїль взяв під контроль КПП "Рафах", який відділяє сектор Гази від Єгипту. Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ під час нічної операції ліквідувала близько 20 бойовиків, виявила три "важливих" тунелі та знищила понад 150 цілей.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не планує укладати мирну угоду з бойовиками ХАМАСу. За його словами, це лише наблизить наступний конфлікт.