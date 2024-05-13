Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Блинкен рассказал, почему США не поддерживают военную операцию Израиля в Рафахе arrow

Блинкен рассказал, почему США не поддерживают военную операцию Израиля в Рафахе

13 мая 2024 08:27
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Блинкен рассказал, почему США не поддерживают военную операцию Израиля в Рафахе
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказал позицию, что Америка не поддержит военные действия Израиля в Рафахе, если не будет разработан надежный план защиты гражданских. Он также отметил, что США воздержатся от передачи определенных видов вооружения, включая тяжелые бомбы, из-за возможного влияния на густонаселенные районы.

Об этом сообщило издание CBS News в воскресенье, 12 мая.

Читайте также:

США не поддержат военные действия Израиля в Рафахе

Блинкен заявил, что президент Джо Байден отметил необходимость защиты гражданского населения и обеспечения гуманитарной помощи.

"С первого дня президент Байден был полон решимости поддержать Израиль в защите себя и в попытках сделать так, чтобы события 7 октября никогда не повторились. В то же время он очень ясно дал понять, что при этом крайне важно, чтобы Израиль защищал мирное население и обеспечивал доставку гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается", — заявил госсекретарь США.

Блинкен также заявил о намерении США разработать план действий после войны в Газе, указывая на риск возвращения ХАМАС в освобожденные Израилем территории.

"В настоящее время траектория, на которой находится Израиль, состоит в том, что даже если он войдет и начнет активные действия в Рафахе, там все равно останутся тысячи вооруженных боевиков ХАМАС. Это значит, что Израиль потенциально может наследовать повстанческое движение или вакуум, заполненный хаосом, анархией и, вероятно, ХАМАС", — добавил Блинкен.

Напомним, Израиль взял под контроль КПП "Рафах", отделяющий сектор Газа от Египта. Армия обороны Израиля ЦАХАЛ во время ночной операции ликвидировала около 20 боевиков, обнаружила три "важных" тоннеля и уничтожила более 150 целей.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не планирует заключать мирное соглашение с боевиками ХАМАСа. По его словам, это только приблизит следующий конфликт.

США
Израиль
война
Сектор Газа
Энтони Блинкен

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина