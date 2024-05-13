Блинкен рассказал, почему США не поддерживают военную операцию Израиля в Рафахе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказал позицию, что Америка не поддержит военные действия Израиля в Рафахе, если не будет разработан надежный план защиты гражданских. Он также отметил, что США воздержатся от передачи определенных видов вооружения, включая тяжелые бомбы, из-за возможного влияния на густонаселенные районы.

Об этом сообщило издание CBS News в воскресенье, 12 мая.

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Блинкен заявил, что президент Джо Байден отметил необходимость защиты гражданского населения и обеспечения гуманитарной помощи.

"С первого дня президент Байден был полон решимости поддержать Израиль в защите себя и в попытках сделать так, чтобы события 7 октября никогда не повторились. В то же время он очень ясно дал понять, что при этом крайне важно, чтобы Израиль защищал мирное население и обеспечивал доставку гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается", — заявил госсекретарь США.

Блинкен также заявил о намерении США разработать план действий после войны в Газе, указывая на риск возвращения ХАМАС в освобожденные Израилем территории.

"В настоящее время траектория, на которой находится Израиль, состоит в том, что даже если он войдет и начнет активные действия в Рафахе, там все равно останутся тысячи вооруженных боевиков ХАМАС. Это значит, что Израиль потенциально может наследовать повстанческое движение или вакуум, заполненный хаосом, анархией и, вероятно, ХАМАС", — добавил Блинкен.

Напомним, Израиль взял под контроль КПП "Рафах", отделяющий сектор Газа от Египта. Армия обороны Израиля ЦАХАЛ во время ночной операции ликвидировала около 20 боевиков, обнаружила три "важных" тоннеля и уничтожила более 150 целей.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не планирует заключать мирное соглашение с боевиками ХАМАСа. По его словам, это только приблизит следующий конфликт.