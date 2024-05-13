Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Ізраїльські військові просунулися на півночі сектора Гази arrow

Ізраїльські військові просунулися на півночі сектора Гази

13 травня 2024 13:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ізраїльські військові просунулися на півночі сектора Гази
Ізраїльські військові. Фото: REUTERS/Raneen Sawafta
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

ХАМАС заявив, що ізраїльські військові просунулися далі в Джабалію на півночі сектора Гази. Наразі там зафіксовано велику кількість танків.

Про це повідомляє The Times of Israel у понеділок, 13 травня.

Читайте також:

Ізраїльська армія просунулася на північ Гази

ЦАХАЛ у неділю, 12 травня, почав новий наступ на позиції ХАМАС у Джабалії. Це сталося після того, як ізраїльські військові виявили там перегрупування бойовиків терористичного угруповання.

Місцеві кажуть, що танки рухаються до центру найбільшого з восьми таборів біженців у Газі. За їхніми словами, танкові снаряди впали в центрі табору, а авіаудари зруйнували декілька будинків.

Повідомляється, що декілька людей загинули та отримали поранення внаслідок серії авіаударів по табору протягом ночі. 

У Рафаху повідомляють про сильні обстріли та авіаудари по східній частині міста.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен висловив позицію, що Америка не підтримає військові дії Ізраїлю в Рафаху, якщо не буде розроблено надійний план захисту цивільних. Він також зазначив, що США утримаються від передачі певних видів озброєння, включаючи важкі бомби, через можливий вплив на густонаселені райони.

Також в Ізраїлі виступили проти надання Палестині повноправного членства в Організації Об'єднаних Націй. Там заявили, що якщо це рішення буде ухвалено, США припинять фінансування організації та її комітетів.

Ізраїль
Сектор Гази
танки
військові

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина