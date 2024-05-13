Ізраїльські військові просунулися на півночі сектора Гази

Ізраїльські військові. Фото: REUTERS/Raneen Sawafta

ХАМАС заявив, що ізраїльські військові просунулися далі в Джабалію на півночі сектора Гази. Наразі там зафіксовано велику кількість танків.

Про це повідомляє The Times of Israel у понеділок, 13 травня.

Читайте також:

Ізраїльська армія просунулася на північ Гази

ЦАХАЛ у неділю, 12 травня, почав новий наступ на позиції ХАМАС у Джабалії. Це сталося після того, як ізраїльські військові виявили там перегрупування бойовиків терористичного угруповання.

Місцеві кажуть, що танки рухаються до центру найбільшого з восьми таборів біженців у Газі. За їхніми словами, танкові снаряди впали в центрі табору, а авіаудари зруйнували декілька будинків.

Повідомляється, що декілька людей загинули та отримали поранення внаслідок серії авіаударів по табору протягом ночі.

У Рафаху повідомляють про сильні обстріли та авіаудари по східній частині міста.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен висловив позицію, що Америка не підтримає військові дії Ізраїлю в Рафаху, якщо не буде розроблено надійний план захисту цивільних. Він також зазначив, що США утримаються від передачі певних видів озброєння, включаючи важкі бомби, через можливий вплив на густонаселені райони.

Також в Ізраїлі виступили проти надання Палестині повноправного членства в Організації Об'єднаних Націй. Там заявили, що якщо це рішення буде ухвалено, США припинять фінансування організації та її комітетів.