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Израиль принял решение о масштабной военной операции против "Хезболлы" на юге Ливана, — СМИ

19 сентября 2024 02:04
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Израиль решил начать масштабную военную операцию против Хезболлы в Ливане
Армия Израиля. Фото: LIGA.net
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Власти Израиля, судя по всему, приняли решение начать масштабную военную операцию против группировки "Хезболла" на юге Ливана. Об этом может свидетельствовать ролик израильского премьер-министра.

Сообщает Reuters и другие СМИ.

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В среду, 18 сентября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал в соцсетях 10-ти секундное видео, в котором пообещал вернуть десятки тысяч жителей, эвакуированных из северных приграничных районов на фоне роста напряженности с "Хезболлой".

"Я уже говорил, что мы безопасно вернем жителей севера в их дома. Именно это мы и сделаем", — заявил Нетаньяху.

Стоит отметить, что с территории Ливана время от время происходят обстрелы северного пограничья Израиля. Днями ранее израильский министр обороны Йоаа Галант заявил, что на северную границу, где Израиль уже несколько месяцев ведет ежедневную перестрелку с поддерживаемой Ираном "Хезболлой", направляются дополнительные силы, поскольку война перешла в новую фазу.

При этом Reuters отмечает, что Нетаньяху в своем обращении не упомянул операцию, в ходе которой во вторник, 17 сентября, дистанционно были взорваны тысячи пейджеров и портативных устройств, которые использовали боевики "Хезболлы". СМИ сообщали, что в результате этого сотни террористов получили ранения.

Добавим, что взрывы пейджеров и других устройств у представителей "Хезболлы" продолжились и вчера, 18 сентября.

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