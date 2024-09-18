В Ливане массово взрываются рации и электроника 18 сентября

Пожар в результате взрыва. Фото: соцсети

В среду, 18 сентября, в Ливане снова раздаются взрывы. Сдетонировали более 500 раций, мобильных телефонов и радиоприемников, принадлежащих членам группировки "Хезболла".

Об этом сообщили местные СМИ.

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Взрывы в Ливане 18 сентября

В среду, 18 сентября, в Ливане начали взрываться ноутбуки, мобильные телефоны, а также техники в магазинах и жилых домах.

Местные жители сообщают о многочисленных инцидентах в магазинах мобильной связи и возгораниях в жилых домах. Один из взрывов произошел во время похорон жертвы вчерашнего инцидента.

Число пострадавших от новых взрывов электроники в Ливане возросло до не менее 100 человек. Взрывы также произошли внутри автомобилей и мотоциклов.

Согласно нескольким источникам, массово взорвались рации модели Icom V82 из новой партии японской компании.

В то же время издание Reuters сообщило, что группировка "Хезболла" закупила рации около пяти месяцев назад, примерно в тот же период, когда были приобретены пейджеры.

Напомним, днем 17 сентября в Ливане у медиков и бойцов "Хезболлы" взорвались портативные пейджеры, используемые ими для связи. В результате взрывов есть тысячи раненых и десятки погибших, и их количество постоянно растет.