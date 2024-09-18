В Лівані масово вибухають рації та електроніка 18 вересня

Пожежа внаслідок вибуху. Фото: соцмережі

У середу, 18 вересня, в Лівані знову лунають вибухи. Здетонували понад 500 рацій, мобільних телефонів і радіоприймачів, що належать членам угрупування "Хезболла".

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

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Вибухи в Лівані 18 вересня

У середу, 18 вересня, в Лівані почали вибухати ноутбуки, мобільні телефони, а також техніка у магазинах та житлових будинках.

Місцеві жителі повідомляють про численні інциденти в магазинах мобільного зв'язку і загоряння в житлових будинках. Один з вибухів стався під час поховання жертви вчорашнього інциденту.

Кількість постраждалих від нових вибухів електроніки в Лівані зросла до щонайменше 100 осіб. Вибухи також сталися всередині автомобілів і мотоциклів.

Згідно з кількома джерелами, масово вибухнули рації моделі Icom V82 з нової партії японської компанії.

Водночас видання Reuters повідомило, що угрупування "Хезболла" закупило рації близько п’яти місяців тому, приблизно в той же період, коли були придбані пейджери.

Нагадаємо, вдень 17 вересня у Лівані в медиків та бійців "Хезболли" вибухнули портативні пейджери, які вони використовують для зв'язку. Внаслідок вибухів є тисячі поранених та десятки загиблих, і їхня кількість постійно зростає.