Германия остановила экспорт вооружений в Израиль

Армия Израиля. Фото: aljazeera.com

Германия приостановила экспорт вооружений в Израиль из-за судебных исков, которые гласят о нарушении гуманитарного права. В настоящее время страна решает юридические проблемы.

Об этом в среду, 18 сентября, пишет Reuters со ссылкой на анализ данных и источник близкий к немецкому Министерству экономики.

Читайте также:

Насколько снизились поставки

По данным Министерства экономики, которое утверждает экспортные лицензии, в 2023 году Германия одобрила экспорт оружия в Израиль на сумму 326,5 млн евро, включая военную технику и боевое вооружение. Это в 10 раз больше, чем в 2022 году.

Однако в этом году объем одобрения сократился. Начиная с января и по 21 число августа, было выдано разрешений на экспорт на сумму 14,5 млн евро. Из них на категорию "военное оружие" пришлось всего 32 449 евро.

Источник со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника сообщил, что Министерство экономики прекратило работу по утверждению лицензий на экспорт оружия в Израиль из-за юридического и политического давления со стороны судебных исков, утверждающих, что такой экспорт из Германии нарушает гуманитарное право.

Reuters пишет, что Министерство экономики не ответило на просьбу о комментарии. Однако после публикации статьи, немецкое правительство выступило со следующим заявлением.

"В Германии не существует бойкота экспорта оружия в отношении Израиля", — заявил представитель правительства Штеффен Хебестрейт.