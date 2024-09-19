Німеччина зупинила експорт озброєнь до Ізраїлю

Армія Ізраїлю. Фото: aljazeera.com

Німеччина призупинила експорт озброєнь до Ізраїлю через судові позови, які говорять про порушення гуманітарного права. Нині країна вирішує юридичні проблеми.

Про це в середу, 18 вересня, пише Reuters з посиланням на аналіз даних та джерело близьке до німецького Міністерства економіки.

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За даними Міністерства економіки, яке затверджує експортні ліцензії, у 2023 році Німеччина схвалила експорт зброї до Ізраїлю на суму 326,5 млн євро, включаючи військову техніку та бойове озброєння. Це у 10 разів більше, ніж у 2022 році.

Проте цього року обсяг схвалення скоротився. Починаючи з січня та по 21 число серпня, було видано дозволів на експорт на суму 14,5 млн євро. З них на категорію "військова зброя" припало лише 32 449 євро.

Джерело з посиланням на високопоставленого урядовця повідомило, що Міністерство економіки припинило роботу із затвердження ліцензій на експорт зброї до Ізраїлю через юридичний та політичний тиск з боку судових позовів, які стверджують, що такий експорт із Німеччини порушує гуманітарне право.

Reuters пише, що Міністерство економіки не відповіло на прохання про коментар. Однак після публікації статті німецький уряд виступив із наступною заявою.

"У Німеччині не існує бойкоту експорту зброї щодо Ізраїлю", — заявив представник уряду Штеффен Хебестрейт.