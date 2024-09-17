Финансовая помощь Украине — Германия дополнительно выделит 100 миллионов евро

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Германия дополнительно выделит Украине 100 миллионов евро. По ее словам, после массированных атак на украинскую энергосистему это поможет Киеву.

Об этом сообщает Reuters.

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"Россия снова планирует "зимнюю войну" с целью сделать жизнь людей в Украине как можно ужаснее. Поэтому мы дополнительно передадим Украине 100 миллионов евро", — заявила Бербок во время визита в Молдову.

Она напомнила, что Россия совершила волны атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, что привело к полному отключению света в некоторых частях страны.

Напомним, недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшие два месяца Украина получит шесть самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitzen 2000.

Кроме того, Германия вместе с другими европейскими государствами готовятся передать ВСУ 77 танков Leopard 1A5.

В то же время канцлер страны Олаф Шольц категорически высказался по поводу передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus. Несмотря на просьбу Украины, Германия не будет передавать оружие.