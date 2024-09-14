Шольц категорично проти передачі Україні ракет Taurus — що сказав

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: AP

Німеччина не передаватиме Україні ракети великої дальності Taurus. Берлін зайняв чітку позицію у цьому питанні.

Про це на пресконференції сказав канцлер ФРН Олаф Шольц, пише The Guardian.

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Шольц заявив, що не відправлятиме в Україну ракети великої дальності, попри прохання Києва.

"Німеччина прийняла чітке рішення щодо того, що ми будемо робити, а чого не робитимемо. Це рішення не зміниться", — сказав він.

Заяви Шольца пролунали на тлі зустрічі між прем’єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером і президентом США Джо Байденом щодо надання дозволу Україні бити по Росії західною зброєю.

Речник німецького канцлера Штеффен Хебештрайт заявив, що "зброя, яку зараз обговорюють США і Британія", має більшу дальність дії, ніж будь-яка інша, що постачала Німеччина".

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що домовленості США та Британії "залишається їхньою справою".

Додамо, що Німеччина неодноразово відмовлялася надіслати Україні власні ракети великої дальності Taurus.