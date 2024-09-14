Шольц категорически против передачи Украине ракет Taurus — что сказал

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: AP

Германия не будет передавать Украине ракеты большой дальности Taurus. Берлин занял четкую позицию по этому вопросу.

Об этом на пресс-конференции сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет The Guardian.

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Шольц заявил, что не будет отправлять в Украину ракеты большой дальности, несмотря на просьбы Киева.

"Германия приняла четкое решение о том, что мы будем делать, а чего не будем делать. Это решение не изменится", — сказал он.

Заявления Шольца прозвучали на фоне встречи между премьер-министром Великобритании Кейром Стармером и президентом США Джо Байденом касаемо предоставления разрешения Украине бить по России западным оружием.

Представитель немецкого канцлера Штеффен Хебештрайт заявил, что "оружие, которое сейчас обсуждают США и Британия", имеет большую дальность действия, чем любое другое, поставляемое Германией".

Между тем, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что договоренности США и Британии "остаются их делом".

Добавим, что Германия неоднократно отказывалась прислать Украине собственные ракеты большой дальности Taurus.