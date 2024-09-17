Фінансова допомога Україні — Німеччина додатково виділить 100 мільйонів євро

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото: REUTERS

Міністр закордонних справ Анналена Бербок заявила, що Німеччина додатково виділить Україні 100 мільйонів євро. За її словами, після масованих атак на українську енергосистему це допоможе Києву.

Про це повідомляє Reuters.

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"Росія знову планує "зимову війну з метою зробити життя людей в Україні якомога жахливішими. Тому ми додатково передамо Україні 100 мільйонів євро", — заявила Бербок під час візиту до Молдови.

Вона нагадала, що Росія здійснила хвилі атак на українську енергетичну інфраструктуру, що призвело до повного відключення світла в деяких частинах країни.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що у найближчі два місяці Україна отримає шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitzen 2000.

Крім того, Німеччина разом з іншими європейськими державами готуються передати ЗСУ 77 танків Leopard 1A5.

Водночас канцлер країни Олаф Шольц категорично висловився щодо передачі Києву далекобійних ракет Taurus. Попри прохання України, Німеччина не передаватиме зброю.